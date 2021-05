Europa zet deur open voor gevaccineerde toeristen en zakenreizigers

De Europese Commissie wil deze zomer opnieuw buitenlandse toeristen en zakenreizigers naar Europa halen. Inentingen met het Russische Spoetnik- of het Chinese Sinopharm-vaccin geven wel geen toegang tot het Europese rijk der vrijheid.

Buitenlandse reizigers, of het nu voor vakantie of zaken is, zijn deze zomer opnieuw welkom in Europa. De Europese Commissie wil, met het oog op het zomerseizoen én de gestaag verbeterende epidemiologische situatie, de beperkingen op reizen naar de Unie versoepelen. De 27 lidstaten moeten daartoe wel eerst groen licht geven. De Commissie hoopt tegelijk dat het Europees coronacertificaat, dat het vrije verkeer van de Europeanen moet garanderen, school maakt in de wereld.

Vandaag is Europa nagenoeg gesloten voor niet-essentiële reizen. De drempel die bepaalt welk land als veilig beschouwd wordt, ligt momenteel op maximaal 25 besmettingen op 100.000 inwoners in een tijdspanne van 14 dagen. Enkel toeristen uit Australië, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Singapore, Thailand en Zuid-Korea zijn welkom in Europa. Met China praat Europa over een akkoord om elkaars reizigers toe te laten.

Intussen draait de vaccinatiecampagne in Europa eindelijk op volle toeren, met de inenting van 70 procent van de volwassen bevolking in juli in zicht. De toerisme-industrie in vooral de zuidelijke lidstaten smeekt om reizigers. De 27 lidstaten en het Europees Parlement hopen voor de start van het zomerseizoen een akkoord te sluiten over een coronapaspoort, zodat de grenzen in Europa open blijven.

De Commissie wil dat plaatje verbreden met toeristen van buiten de Europese Unie. 'Het is tijd om veilig op reis te gaan en vrienden op te zoeken,' zegt Commissievoorzitster Ursula von der Leyen. Om dat mogelijk te maken trekt ze de 'veilige' drempel voor aantal nieuwe besmettingen op tot 100. Israël valt binnen die marge, maar de Verenigde Staten 'zijn er nog niet' en voor het Verenigd Koninkrijk zijn 'vraagtekens op hun plaats', erkennen EU-diplomaten. Europa eist wel wederkerigheid bij het opheffen van de reisbeperkingen. De Europese Unie zit met een gemiddelde van 420 besmettingen zwaar boven de eigen lat.

Tegelijk wil de Commissie kunnen inspelen op een snelle verslechtering van de pandemie in een land en het opduiken van varianten. Op Europees niveau kan via een noodprocedure snel en tijdelijk het reizen uit getroffen regio's aan banden worden gelegd.

Vaccinatiepas

Buitenlandse reizigers zullen wel een vaccinatiebewijs moeten voorleggen bij hun aankomst in Europa. De laatste vaccinatie moet minstens 14 dagen eerder gebeurd zijn. Maar niet alle vaccins geven toegang tot het EU-grondgebied. Europa aanvaardt enkel de vier door het eigen geneesmiddelenagentschap EMA goedgekeurde vaccins (Pfizer, AstraZeneca, Moderna en Janssen) of degene die voor noodgebruik toegestaan zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie WGO. Het Russische Spoetnik en het Chinese Sinopharm spelen niet mee.