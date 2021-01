Europa zet exportverbod voor coronavaccins op de rails

De Europese Commissie keurt vrijdag een verplichte registratie goed voor de export van vaccins naar buiten de Unie. Ze wil zicht krijgen op welke vaccins en hoeveel dosissen uitgevoerd worden naar welk land. De Commissie benadrukt dat die registratie geen exportverbod is, maar ze kan wel degelijk 'onterechte' vaccinleveringen tegenhouden.

De nieuwe exportmaatregel geldt tot eind maart. Vaccinproducenten moeten elke export melden aan de nationale autoriteiten en groen licht krijgen. Ook de Europese Commissie krijgt een vinger in de pap. Alleen de export van vaccins om humanitaire redenen mag ongehinderd doorgaan.

Douanestatistieken

Europese diplomaten zien in de douanestatistieken een duidelijke verhoging van de export van coronavaccins. De plotse productiebeperkingen bij de vaccinproducent BioNTech-Pfizer en de abrupte vermindering van het aantal beloofde leveringen van het vaccin van AstraZeneca liggen aan de basis van de Europese wet. In de lente gold een gelijkaardige registratieplicht voor mondmaskers en beademingstoestellen en dat leidde tot een exportverbod voor een op de vijf voor uitvoer bestemde mondmaskers.

De nieuwe wet kan de gespannen relaties tussen Brussel en Londen op de spits drijven. De Britse regering weigert de export van het vaccin van AstraZeneca vanuit de eigen fabrieken naar Europa toe te laten, hoewel dat voorzien is in het Europese aankoopcontract. De wet biedt Europa de kans in te grijpen als te weinig vaccins overblijven om de contracten die de Commissie met de farmaproducenten sloot te honoreren. Critici vrezen dat de wet ook gebruikt wordt om de uitvoer van het Pfizer-vaccin naar het Verenigd Koninkrijk tegen te houden.