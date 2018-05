Europa zet rem op CO2-uitstoot trucks

Over zeven jaar moeten vrachtwagens in Europa minstens 15 procent minder CO2 uitstoten, tegen 2030 minstens 30 procent. Het is de eerste keer dat trucks een CO2-beperking krijgen.

Europa hanteert vandaag al CO2-uitstootnormen voor personen- en bestelwagens. Autobouwers moeten tegen 2021 de gemiddelde uitstoot van hun vloot terugdringen naar 95 gram CO2/km, voor bestelwagens ligt de lat iets hoger. Voor vrachtwagens bestaat geen Europese verplichting om de uitstoot te beperken van koolstofdioxide, het belangrijkste gas dat verantwoordelijk is voor het broeikaseffect.

Normen voor CO2-uitstoot of brandstofverbruik voor trucks bestaan wel in de VS, Canada, China, Japan en zelfs in India. Europa dreigt dus achterop te geraken in de wereldwijde strijd naar energie-efficiëntie en technologische innovatie.

Besparing

Truckproducenten kunnen vandaag propere vrachtwagens produceren voor de Verenigde Staten en Canada en de vervuilende trucks in Europa houden. Europese transportondernemingen, veelal kmo’s, dreigen daardoor een belangrijke besparing mis te lopen: 7.700 euro minder brandstofkosten per vrachtwagen per jaar.

Alles laten zoals het is, is ook voor het klimaat geen optie. Zware vrachtwagens zijn goed voor 27 procent van de uitstoot van het transport in Europa. En hun aandeel zal, zonder ingreep in het verkeer, tegen 2030 nog met 14 procent stijgen.

De CO2-uitstoot van de industrie, de energiesector en de bouw is al in een Europees keurslijf gedwongen. Maar Europa beloofde op de klimaatconferentie in Parijs de uitstoot van CO2 tegen 2030 met 40 procent terug te dringen. Om dat doel te bereiken zijn meer inspanningen van het transport nodig.

De Europese Commissie stelt morgen voor het eerst CO2-normen voor trucks voor: minstens 15 procent minder uitstoot in 2025 en minstens 30 procent minder in 2030. Dat laatste cijfer is indicatief. Als de technologische evolutie meezit, wordt die EU-norm mogelijk verhoogd in 2022.

Betrouwbare data

In de VS delen de fabrikanten zelf de CO2-uitstoot mee. Sinds Dieselgate opteert Europa voor een eigen meetsysteem. Die Vecto-techniek is vanaf volgend jaar betrouwbaar, zij het enkel voor de meest voorkomende types trucks. 2019 wordt zo het referentiejaar voor de CO2-uitstootbeperking.

Voor bussen, kleinere vrachtwagens en trailers moeten nog betrouwbare data worden ontwikkeld. Maar nu al moedigen EU-regels voor openbare aanbestedingen regio’s en steden aan groene bussen te kopen en infrastructuur voor alternatieve brandstoffen op te zetten.

De uitstootbeperking voor vrachtwagens spoort met de nieuwe normen voor personen- en bestelwagens die de Commissie in november voorstelde. De Commissie introduceerde eveneens de daling met 15 procent van de uitstoot in 2025 en 30 procent in 2030. Die cijfers hebben te maken met Dieselgate en de nieuwe uitstoottests in Europa die daarop volgden. Pas in 2021 zal duidelijk zijn wat de reële uitstoot is van de nieuwe generatie personenwagens.

Boetes

Fabrikanten riskeren forse boetes per wagen en gram CO2 te veel in hun volledige gamma.

De uitstootbeperking voor alle voertuigen is geen ‘free ride’. Fabrikanten riskeren forse boetes per wagen en gram CO2 te veel in hun volledige gamma. Wel vraagt Europa, net als voor personenwagens, geen dwingende quota voor de productie van volledig groene vrachtwagens.

Het CO2-plan zal morgen dan ook gemengde reacties oproepen. Bedrijven als IKEA, Colruyt, Barry Callebaut, Unilever en de transportfederatie Febetra drongen vorige maand in een brief aan op meer Europese ambitie. De truckfabrikanten zelf stelden een CO2-reductie van 7 procent in 2025 voor.

Om de uitstoot van vrachtwagens te verminderen eist de Europese Commissie ook dat vrachtwagens meer aerodynamisch worden. Afgeronde vormen moeten ook de zichtbaarheid voor de chauffeurs en de veiligheid voor zwakkere weggebruikers verhogen. Met de nieuwe ‘architectuur’ van de trucks zal ook de dode hoek verdwijnen die zoveel dodelijke ongevallen veroorzaakt.