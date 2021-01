Europa zet spoed achter vaccinaties en opsporen virusvarianten

De Europese Commissie wil de uitrol van de vaccinatiestrategie in Europa versnellen. Over anderhalve maand moet 80 procent van de 80-plussers en het medisch en zorgpersoneel ingeënt zijn. Deze zomer moet 70 procent van de Europese volwassenen gevaccineerd zijn, met het oog op groepsimmuniteit.

Eind deze maand wil ze een akkoord over een in heel Europa erkend 'vaccincertificaat', een medisch attest met de vaccinatiegeschiedenis. Dat vaccinbewijs moet in heel de Unie en liefst ook daarbuiten worden erkend, zegt vicevoorzitter Margaritis Schinas. Meer controversiële plannen voor een vaccinpaspoort, dat reizen toelaat voor wie gevaccineerd is, wijst Schinas van de hand: 'We gaan het toekomstige gebruik van die certificaten nu nog niet bepalen. Dat vergt een politieke discussie.'