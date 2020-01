'Europa zet steeds meer agenda voor wereld'...

Volgens hem heeft de nieuwe Europese Commissie onder Ursula von der Leyen gelijk met de ambitie om een grotere internationale rol te spelen. 'De EU is een supermacht, maar niet op een traditionele manier. Ze oefent op veel manieren invloed uit, onder meer via regulering en handel. Dus het is een goede zaak om dat meer te projecteren in de wereld. Zeker in deze moeilijke internationale context, met problemen aan de rand van Europa, maar ook nu Amerika niet langer de partner is waarop veel Europeanen hopen.'

De 56-jarige Gardner, vandaag advocaat in Londen, is ook betrokken bij de verkiezingscampagne van Democraat Joe Biden. Hij dicht de ex-vicepresident 'redelijke kans' toe om de Democratische nominatie te winnen en in november president te worden, ondanks de stabiele supportersbasis van Trump. 'Mensen denken te vaak in lineaire termen: Trump is president, dus ze gaan ervan uit dat hij het zal blijven. Maar geschiedenis is niet lineair. Trump kan geklopt worden. En Joe Biden is het best geplaatst om te communiceren met het cruciale electoraat in de swing states.'