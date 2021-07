Europa ziet Belgische groeispurt dit jaar

Hoge Belgische inflatie van 2,1 procent is volgens de Europese Commissie een 'tijdelijk fenomeen'.

De Europese Commissie trekt in haar zomervooruitzichten de groeiverwachtingen van de economie fors op.

De vaccinatiecampagne en geleidelijke opening van toerisme en economie is de drijvende kracht achter de opverende cijfers.

De Europese economie kijkt aan tegen de snelste groei in decennia dit jaar.

Volgens Paolo Gentiloni, EU-commissaris voor Financiën, 'kijkt de Europese economie aan tegen de snelste groei in decennia dit jaar'.

België

België kijkt aan tegen een economische groei van 5,4 procent dit jaar. Dat cijfer is gevoelig hoger dan de voorspelde 4,5 procent amper twee maanden geleden.

groei in procent van bbp

De economie herstelde sneller dan verwacht in het eerste kwartaal. De Commissie rekent op een groei van 1,2 procent in het tweede kwartaal van dit jaar en 1,9 procent in het derde.