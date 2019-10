Europa ziet in Huawei veiligheidsrisico voor 5G

Een Europees rapport neemt Huawei in het vizier. ‘De ernstigste bedreiging voor supersnelle 5G-netwerken zijn aanbieders van buiten Europa die gebonden zijn aan hun overheid.’

Die zin komt uit een rapport waarin de beveiligingsrisico’s van de netwerkinfrastructuur in elke lidstaat worden gebundeld. Het Chinese Huawei wordt niet met naam en toenaam genoemd, maar is wel degelijk het mikpunt van de Europese zorgen.

Eind september nog waarschuwde Washington dat de aanwezigheid van Chinese 5G-technologie in België een gevaar zou kunnen vormen voor de NAVO, die in ons land zijn hoofdzetel heeft.

Nokia

Er zijn slechts drie aanbieders van 5G: Huawei, Nokia en Ericsson. Toch wil Europa de keuze sturen in plaats van op te leggen. ‘We mogen niet te veel op een bedrijf leunen en we moeten alert zijn voor inmenging door een niet-Europees land’, beklemtoont Europees commissaris voor Veiligheid Julian King.

Maar 5G is ook big business: wereldwijd kunnen de inkomsten van de supersnelle 5G-technologie oplopen tot 225 miljard euro tegen 2025. De omschakeling naar 5G in vier cruciale industriële sectoren - auto, gezondheid, transport en energie - levert tot 114 miljard euro op per jaar.