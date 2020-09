Europa ziet nieuwe lockdown opdoemen

De Dansaertstraat in Brussel tijdens de lockdown in maart.

Europese regeringen proberen wanhopig een tweede nationale lockdown te vermijden. Maar de cijfers willen niet mee en de herfst staat voor de deur.

In Israël is het al zover. Na een eerste succesvolle lockdown, waarbij het aantal besmettingen en doden relatief laag bleef, is het land vrijdag voor een tweede keer op slot gegaan. De regering van premier Benjamin Netanyahu zag geen andere optie nadat ze de exploderende cijfers niet onder controle had gekregen. De lockdown geldt minstens voor twee weken. Als de cijfers dalen, volgen versoepelingen. De economie zet zich schrap voor een nieuwe oplawaai.

Europese landen proberen zo'n scenario met man en macht te voorkomen. Overal op het continent gaan de besmettingen omhoog, met Spanje en Frankrijk als koplopers. De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) noemt de toestand alarmerend. 'De cijfers van september moeten voor heel Europa een wake-upcall zijn', zei Europees directeur-generaal Hans Kluge vorige week. Het dagelijkse Europese gemiddelde schommelt rond 50.000 besmettingen. Dat is meer dan begin april, toen weliswaar veel minder getest werd. Meerdere landen braken de voorbije week hun dagrecord.

Kwestie van tijd

Het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen stijgt minder sterk, maar dat is een kwestie van tijd, zeggen politici. Vooral jongeren lopen het virus op. Zij worden minder zwaar ziek. Maar als het aantal besmettingen in dit tempo blijft stijgen, zal het aantal ziekenhuisopnames toenemen. 'Dat kunnen we de gezondheidszorg en de mensen die erin werken niet aandoen', zei de Nederlandse premier Mark Rutte. 'We moeten het gevoel van noodzaak terugkrijgen.'

Op veel plaatsen geldt een openbare mondmaskerplicht, gaan cafés en bars vroeger toe of zijn er beperkingen op het aantal sociale contacten.

De eerst lockdowns hadden grote gevolgen: massale werkloosheid, mentale problemen en leerachterstanden. Bovendien slaagden ze er niet in een tweede golf te voorkomen, zoals Spanje en Frankrijk aantonen. Europese regeringen zoeken hun toevlucht in lokale lockdowns en mildere maatregelen om de curve af te vlakken. Eerder dan collectief alles lam te leggen, hameren ze op de individuele verantwoordelijkheid.

Frankrijk scherpte de maatregelen in Parijs, Marseille en Bordeaux aan. In Spanje geldt een lockdown in enkele arme wijken in de hoofdstad Madrid. Dat leidde zondag tot grote protesten. De betogers noemden het plan oneerlijk en discriminerend. Elders in Europa geldt een mondmaskerplicht op openbare plaatsen, gaan cafés en bars vroeger toe of zijn er beperkingen op het aantal sociale contacten.

Kantje boord

In het Verenigd Koninkrijk is het kantje boord. Zonder strengere maatregelen stevent het land op 50.000 besmettingen per dag af, waarschuwden wetenschappelijke adviseurs van de regering maandag. 'We hebben een hoek omgeslagen, in negatieve zin', zei Chris Witty, de hoogste medische adviseur. 'De seizoenen spelen in ons nadeel. We zullen collectief nog zeker zes maanden met het probleem worstelen.'

Als de Britten zich niet aan de regels houden, valt een lockdown niet uit te sluiten. Matt Hancock Brits minister van Volksgezondheid

Met bijna 42.000 doden heeft het VK het vijfde hoogste aantal coronadoden ter wereld. Premier Boris Johnson stelde zondag zware boetes in voor mensen die de regels niet naleven. Verwacht wordt dat hij deze week nog een reeks regels aankondigt. Als de Britten zich daar niet aan houden, valt een lockdown niet uit te sluiten, zei de minister van Volksgezondheid, Matt Hancock.