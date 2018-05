‘Europa zit diep in de miserie'

Paniek is het beste woord om de reactie van de Europese partners op de nieuwe Italiaanse regering te omschrijven. Met dit regeerprogramma zit Europa diep in de miserie, is te horen.

De paniek over de nieuwe Italiaanse regering gierde al door de Europese top van Sofia, donderdag. De ontslagnemende premier Paolo Gentilone kreeg steeds dezelfde prangende vragen voorgeschoteld van ongeruste collega’s. Hij slaagde er niet in de onrust te sussen.

Europees Buitenlandminister Federica Mogherini was naar verluidt in paniek. Ze moet Europa door een van de ergste stormen proberen te leiden. Zelf is ze, net als haar sociaaldemocratische partijgenoot Gentilone, op de oppositiebanken beland. Vandaar zal de oude politieke klasse in Italië lijdzaam moeten toezien hoe de nieuwe regering van de rechtsnationalistische Lega en de populistische Vijfsterrenbeweging zowat alle bordjes verhangt.

In een gesprek met De Tijd en zusterkrant L’Echo spreekt ook de voorzitter van het Europees Parlement, Antonio Tajani, zijn ongerustheid uit over de plannen van de nieuwe coalitie. Tajani slaagde er in Sofia evenmin in om zijn Europese partners gerust te stellen.

Berlusconi stemt tegen coalitie

Tajani was de kandidaat van Silvio Berlusconi om premier te worden. De partij van Berlusconi, Forza Italia, was samen met de Lega naar de verkiezingen getrokken. Vorige week gaf de oude mediabons Berlusconi echter zijn zegen aan het onwaarschijnlijke samengaan van de Lega met de Vijfsterrenbeweging.

Na het uitlekken van een eerste ontwerpregeerakkoord eerder deze week bekoelde het enthousiasme van Berlusconi om deze coalitie de hand boven het hoofd te houden. ‘We gaan deze regering het vertrouwen niet geven. We kiezen voor de oppositie’, zegt Tajani.

We moeten Europa veranderen, maar dat is niet hetzelfde als Europa vernietigen. antonio tajani voorzitter euroPEES parlement

‘Het is vandaag nodig om de Europese Unie te veranderen, maar dat betekent helemaal niet hetzelfde als Europa vernietigen’, klinkt het bars uit de mond van de Parlementsvoorzitter. ‘Het is gewoon waanzin om uit de euro te stappen’, voegt hij eraan toe.

Eurozone in gevaar

Dat uit de euro stappen staat intussen niet meer in het regeerakkoord, maar de onrust is daarmee niet weg. Italië wil fors meer uitgeven voor pensioenen en andere sociale maatregelen. Bovendien eist Rome een herziening van de strenge Europese begrotingsregels.

Dat is vloeken in de Europese kerk. Italië is nu al de traagste groeier in de eurozone. Het land zit ook al op het strafbankje omdat het te weinig structurele hervormingen doorvoerde om de economie gezond te maken en de overheidsschuld loopt op tot 130,7 procent van het bruto binnenlands product. Enkel Griekenland doet het slechter, maar daar liggen de groeivooruitzichten voor dit en volgend jaar wel een pak hoger.

De voorbije weken herhaalde de vicevoorzitter van de Europese Commissie, Valdis Dombrovskis, dat Italië niet mag afwijken van de vooropgestelde begrotingsinspanningen. Net volgende week komt de Europese Commissie met het jaarlijkse begrotingsrapport. Een slecht rapport zal door Rome afgedaan worden als een moedwillige aanval op de nieuwe regering en kan de anti-Europese taal nog versterken.

Ongemakkelijke timing

Italië is Griekenland echter niet. Italië is een stichtend lid van de Europese Unie en de derde economie van de eurozone. Wachten tot de markten de Italiaanse politiek opnieuw in de pas drukken, zal de eurozone zwaar betalen.