Europa zit lidstaten op de hielen met nieuwe klimaatwet

De Europese Commissie heeft woensdag haar allereerste klimaatwet voorgesteld. Die moet juridisch vastleggen dat de Europese Unie tegen 2050 klimaatneutraal wordt.

Met de klimaatwet moet het beleid de netto-CO2-uitstoot tegen 2050 effectief tot nul herleiden. Vanaf september 2023 wil de Europese Commissie vijfjaarlijkse evaluaties maken om achterophinkende landen te verplichten een tandje bij te steken. 'De klimaatwet is de juridische vertaling van ons politiek engagement en zet ons onherroepelijk op weg naar een duurzame toekomst', zegt Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Ze noemt de wet 'het hart van de Europese Green Deal'.

De klimaatwet zet ons onherroepelijk op weg naar een duurzame toekomst Ursula von der Leyen Voorzitter Europese Commissie

De lidstaten van de Europese Unie en het Europese Parlement moeten dat initiatief om de vooropgestelde klimaatneutraliteit juridisch bindend maken nog goedkeuren. Voorlopig is de Green Deal vooral een stappenplan om de ambities te realiseren. Na een impactanalyse in september, stelt de Commissie in juni 2021 concreet voor hoe ze de vermindering van de CO2-uitstoot tegen 2030 wil optrekken naar 50 à 55 procent in vergelijking met 1990. Met een 'reductietraject' wil ze de netto-uitstoot van broeikasgassen tussen 2030 en 2050 stelselmatig tot nul herleiden.

'Dit is het jaar om samen ons globaal ambitieniveau op te trekken en de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen', zegt Frans Timmermans, de vicevoorzitter van de Commissie en bevoegd voor de uitvoering van de Green Deal. De internationale gemeenschap kwam in 2015 in Parijs overeen de opwarming van de aarde ruim onder 2 graden Celsius te houden, en liefst onder 1,5 graden.

Thunberg

De Europese klimaatwet is een schijnoplossing. Greta Thunberg Klimaatactivist

Maar niet iedereen is even lyrisch als Timmermans. In een open brief namen klimaatactivisten, onder wie Greta Thunberg en Anuna De Wever, het voorstel van de Europese Commissie op de korrel. Volgens hen is haar klimaatwet een capitulatie en een schijnoplossing. 'Een klimaatwet die niet strikt gebaseerd is op wetenschappelijke feiten en de belangen van arm en rijk niet gelijk behartigt, doet meer kwaad dan goed', schrijven ze.