Europa zoekt midden op tussen China en VS

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, slaagt er niet in de spanningen met zijn EU-partners te verzachten. Over Israël blijft Europa verdeeld. En met China zoekt de Unie een eigen weg.

De Europese ministers van Buitenlandse Zaken vergaderden maandag via videolink anderhalf uur met hun Amerikaanse collega Mike Pompeo. De ontmoeting was bedoeld om de spanningen tussen Europa en de VS wat af te vlakken. De relaties staan onder stroom omdat Washington zich terugtrekt uit multilaterale internationale akkoorden en instellingen, en zelfs sancties uitvaardigt tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag.

Het overleg viel ook twee dagen voor een virtuele vergadering van de ministers van Defensie van de westerse verdedigingsorganisatie NAVO. De Verenigde Staten maken woensdag naar alle waarschijnlijk de terugtrekking van meer dan een kwart van hun troepen uit Duitsland bekend.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas, toonde zich na een bezoek aan Jeruzalem vorige week erg bezorgd over het Amerikaanse 'vredesplan', dat de nieuwe regering in Israël toelaat Palestijnse gebieden op de Westelijke Jordaanoever te annexeren. Maar niet alle lidstaten volgen de Duitse lijn. Hongarije bijvoorbeeld staat achter de Amerikanen, terwijl de Luxemburgse minister Jean Asselborn de annexatie van Palestijnse gebieden door Israël vergelijkt met die van de Krim door Rusland.

Pompeo ging dan ook niet verder dan 'nota nemen van de meningsverschillen in Europa'. Zelfs Josep Borrell, de buitenlandchef van de EU, gaf toe dat het Amerikaans initiatief een 'momentum' had gecreëerd. Maar in één adem benadrukte hij dat de parameters voor verder overleg gebaseerd moeten zijn op internationaal erkende afspraken, met name een tweestatenoplossing in de regio.

China

Het is belangrijk onze zorgen te delen met de VS en te zoeken naar gezamenlijke waarden en belangen. Josep Borrell EU-Buitenlandchef

Zelf wilde Pompeo vooral over China praten. Hij probeerde de Europese ministers achter het Amerikaanse Chinabeleid te krijgen, maar slaagde daar niet in. Die agressieve toon ligt Europa niet. 'Het is belangrijk onze zorgen te delen en te zoeken naar gezamenlijke waarden en belangen', benadrukte Borrell na afloop. Maar partij kiezen is er niet bij.