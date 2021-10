Europa zoekt moeizaam eigen plek in nieuwe wereldorde

De 27 Europese leiders overleggen dinsdagavond informeel over de rol van de Unie in de nieuwe wereldorde. Maar de eigen broek ophouden vergt een flinke dosis realpolitik, duidelijke keuzes, investeringen op lange termijn en vooral Europese eenheid.

Na conflicten over de leveringen van vaccins, het debacle in Afghanistan en het militair pact AUKUS tussen Australië, het Verenigd Koninkrijk en de VS dringt de realiteit door in Europa: 'America First' blijft ook voor president Joe Biden de eerste prioriteit. Europa is niet langer de achtertuin van de VS. Dat leidt tot bakken frustratie in de Unie, maar voedt ook de discussie of het geen tijd wordt dat Europa de eigen broek ophoudt.

In zijn uitnodiging voor de top dringt Europees Raadsvoorzitter Charles Michel aan op een ‘strategische discussie’ van de Europese leiders op het informele diner dinsdagavond in het Sloveense Brdo. ‘Als we onze eigenbelangen autonomer willen veiligstellen, onze waarden en manier van leven willen behouden en de toekomst van de wereld vorm willen geven, hebben we een assertiever en efficiënter Europa nodig.’

Hefbomen

Europa beschikt al langer over hefbomen om zijn economische macht te consolideren, alleen zitten die in het slop. De uitbreiding - het perspectief op toetreding tot de Unie - was lang een middel om landen in de Europese pas te dwingen, maar dat proces zit volledig strop. Het diner van de EU-leiders staat precies geprogrammeerd aan de vooravond van een top tussen de EU en de Balkanlanden woensdag. Een doorbraak moet op die Balkantop niet verwacht worden. Europa is uitbreidingsmoe en voorzichtiger geworden. Problemen met corruptie en de rechtsstaat spelen veel lidstaten uit de vorige uitbreidingsgolf parten.

Ook die andere belangrijke hefboom, handel, ligt plat. Europa slaagt er niet meer in handelsakkoorden te ratificeren. De kans dat het akkoord met de Zuid-Amerikaanse Mercosurlanden ooit door het Europees Parlement en de lidstaten wordt bekrachtigd, is nihil, zeggen EU-bronnen. En het investeringsakkoord dat Europese onderhandelaars eind vorig jaar met China afsloten, staat op ijs.

Diplomaten waarschuwen dat Europa ook qua handel nuchter moet zijn in de relaties met de VS. ‘De Amerikanen keren niet terug naar het multilateralisme van Obama en daarvoor. Dat is voorbij.' De discussie in de Wereldhandelsorganisatie beweegt geen millimeter. Opvallend is ook dat Biden de heffingen op Europees staal en aluminium, ingesteld door zijn voorganger Donald Trump, niet heeft geschrapt.

Realpolitik

Als economisch machtsblok heeft Europa weinig instrumenten om op de nieuwe wereldorde te wegen. Realpolitik zit niet in het DNA van de Unie, waar openheid en samenwerking de ordewoorden zijn. Toch wint het idee van ‘strategische autonomie’, die de Franse president Emmanuel Macron vier jaar geleden lanceerde, aan invloed. Europa moet autonomer zijn in die nieuwe orde, waar macht niet louter draait om defensie, maar ook om technologische voorsprong.

Hoe blijven we een relevante partner op het wereldtoneel? Voor die discussie staan de EU-leiders. En daar hoort onvermijdelijk de volgende vraag bij: hoe gaan we daar als Unie in investeren? Maar snel één lijn trekken is Europa niet zo vaak gegeven. Vandaar het cryptische zinnetje in de uitnodigingsbrief van Michel: ‘Onze eenheid blijft ons belangrijkste bezit.’

Hoe fragiel die eenheid is, bleek bij de AUKUS-affaire. Frankrijk schreeuwde moord en brand na het mislopen van een riant duikbotencontract met Australië. Parijs speelde daarbij ten volle de Europese kaart uit. Parijs drong aan op een pauze in de betrekkingen met de VS. De Europese Commissie schrapte de volgende onderhandelingsronde van het handelsoverleg tussen Europa en Australië.

Na een telefonisch contact met Biden staakte president Macron de vijandelijkheden. Maandag landde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, in Parijs om de resterende kilte weg te masseren. De eerdere Franse voortvarendheid kreeg ook kritiek. De Deense premier Mette Frederiksen was ‘not amused’ over de aanval op de VS.

Bovendien houden de Fransen er net dezelfde werkwijze op na als de VS. Griekenland en Frankrijk tekenden vorige week een ‘defensiepact’, een contract voor de bouw van drie Franse fregatten, dat beide partijen verkochten als een ‘Europees pact voor meer Europese militaire autonomie’. De Europese partners of de NAVO werden niet ingelicht of geconsulteerd. ‘Parijs doet net hetzelfde als wat het de Amerikanen verwijt. Dat is bijzonder hypocriet,’ zeggen EU-diplomaten. Dat dit Frans pact met Griekenland raakt aan de relaties met Turkije, vergroot de frustratie in meerdere Europese hoofdsteden.

Imec

AUKUS en het Frans-Griekse defensiepact tonen hoe moeilijk het plan voor meer Europese autonomie in veiligheid en defensie wordt. Eenheid en langetermijnvisie spelen ook bij technologie. Europa heeft de voorbije decennia al meerdere gevechten om nieuwe innovatieve markten verloren, zoals de elektrische wagens of de smartphones. 'Chips kunnen een geweldige hefboom zijn voor het aanboren van nieuwe markten', erkennen diplomaten. 'Kan Europa, net als destijds met het satellietnavigatieproject Galileo, een kader opzetten en financiering over een veel langere periode, zodat ook de privésector mee springt?'

Vertrouwen dat het kader gezamenlijk wordt bepaald, wordt cruciaal. De keuzes die Europa maakt, kunnen belangrijke gevolgen hebben voor een bedrijf als Imec, dat industriële toepassingen van nieuwe technologieën uitprobeert. Het Leuvens technologiecentrum heeft al sinds de oprichting in de jaren 80 een open model, naar de VS maar ook naar China en Azië. Frankrijk wil de Europese chipproductie loskoppelen van de Amerikaanse. Als Europa op Franse vraag voor een protectionistischer model kiest, heeft dat een impact op het voortbestaan van Imec.

