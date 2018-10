Europarlement drukt gaspedaal in van elektrische wagen

Het Europees parlement rijdt tegen de kar van de Duitse kanselier Angela Merkel met strengere CO2-uitstootnormen voor wagens. En vooral met een verplichte omschakeling van een op drie wagens naar nuluitstoot tegen 2030.

Het Europarlement vraagt producenten van personenauto's en bestelwagens om tegen 2030 de gemiddelde uitstoot van koolstofdioxide (CO2) van hun volledige wagenpark met 40 procent te verminderen, vergeleken met 2021. Over zeven jaar, in 2025, moet de CO2-vervuiling al met een vijfde teruggedrongen zijn. Producenten die de uitstootnorm overschrijden, betalen een boete.

Met deze stemming legt het Europarlement de lat een flink pak hoger dan het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie. Dat voorzag in een uitstootvermindering van 15 procent in 2025 en 30 procent in 2030.Het ligt wel iets lager dan het voorstel van de milieucommissie van het Europarlement vorige maand: 45 procent minder CO2-uitstoot in 2030.

Bovendien drukt het Europees Parlement het gaspedaal in met het oog op een snellere omschakeling van wagens met traditionele verbrandingsmotoren naar elektrische wagens en technologie met nuluitstoot of heel lage uitstoot. Volgens het halfrond riskeert Europa anders helemaal die markt van elektrische wagens aan China te verliezen. Heel wat Europese steden bannen nu al de meest vervuilende diesels. De discussie gaat nu over binnen welke termijn enkel nog wagens met nuluitstoot toegelaten worden in grote steden. Denemarken gaat nog verder: tegen 2030 is de verkoop van diesel- en benzinzewagens er verboden.

Ambitieus

De Europese Commissie had in haar voorstel geen marktaandeel voor die lage emissievoertuigen willen opleggen. Het Europees Parlement doet dat wel: 20 procent van de vloot moet tegen 2025 elektrisch of nauwelijks vervuilend zijn. Tegen 2030 moet dat aandeel wagens met nul- of lage uitstoot al 35 procent van de vloot belopen.

De stemming bevestigt een duideliike trend: het Europees Parlement duwt de Europese klimaatambitie de hoogte in. Toch is dit niet het einde van het verhaal. Na het Europees parlement moeten ook de EU-lidstaten nu een standpunt innemen. De EU-ministers van Leefmilieu vergaderen hierover dinsdag in Luxemburg. Woensdag start dan het overleg tussen Europarlement en lidstaten over een finale wettekst.

Verdeeld

De EU-lidstaten zijn zelf grondig verdeeld. Nederland bijvoorbeeld krijgt de steun van zeker vijftien landen, waaronder België voor een ambitieuzer plan, in de lijn van het Europarlement. Maar Oost-Europese landen staan op de rem en lieten al duidelijk verstaan dat ze niet overruled willen worden. Europese ministers proberen, in gevoelige dossiers naar een zo ruim mogelijke consensus te zoeken, ook al volstaat in principe een meerderheid.

De grootste hindernis dinsdag wordt echter Duitsland. Kanselier Merkel maakte vorige week bekend dat haar regering niet verder wil gaan dan een uitstootbeperking van 30 procent tegen 2030, vergeleken met 2021. Merkel wil de Duitse auto-industrie niet in de vernieling rijden met te strenge normen. De Duitse regering kondigde deze week nog een omruilpremie aan voor al wie rondrijdt met een oude dieselwagen. Op kosten van de fabrikant kan de oude wagen worden ingeruild of omgebouwd tot een schonere auto.

Duitsland

Toch is de kans groot dat Merkel het laken naar zich toetrekt. In dit soort beslissingen is de Duitse invloed gigantisch, zeggen EU-diplomaten. Merkel liet destijds een jaar na de formele goedkeuring van de uitstootnormen voor 2020, het compromis opnieuw openbreken. Ze bekwam een jaar uitstel voor de strenge uitstootnormen, die toen nog werden vastgelegd op maximaal 95 gram CO2 per kilometer voor wagens en 147 gram CO2/km voor bestelwagens.