Europarlement gunt Ier Lane topjob bij ECB

De Ierse centraal bankier Philip Lane is volgens het Europees Parlement de beste kandidaat voor de job van vicevoorzitter van de Europese Centrale Bank. Maar de kans is niet onbestaande dat de Europese ministers van Financiën volgende week voor de Spanjaard Luis de Guindos kiezen.

Bij de Europese Centrale Bank (ECB) komt op 1 juni de job van vicevoorzitter vrij. Een dag eerder loopt het mandaat van Vítor Constâncio immers af. De Portugees bezet het zitje al sinds 2010.

Twee mannen duelleren om de topjob: de Ierse centraal bankier Philip Lane en de Spaanse minister van Economie Luis de Guindos.

Achter gesloten deuren

Woensdag onderwierpen de leden van de commissie Economische en Monetaire Zaken van het Europees Parlement de twee kandidaten aan een hoorzitting. De Ier en de Spanjaard verdedigden hun kandidatuur achter gesloten deuren.

'Beiden maakten een goede indruk', liet de Italiaan Roberto Gualtieri, de voorzitter van de commissie Economische en Monetaire Zaken, donderdag weten. 'Maar de meeste politieke fracties waren van oordeel dat Lane overtuigender overkwam.'

De 48-jarige Ier heeft een technischer profiel dan de 58-jarige Madrileen. Voor Lane het tot centraal bankier in zijn land schopte, vertoefde hij in academische kringen.

Hij adviseerde bijvoorbeeld het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank, de Aziatische Ontwikkelingsbank, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en de ECB.

Zakenwereld

Zijn Spaanse concurrent is net als Lane econoom van opleiding. Maar hij wisselde politieke jobs af met baantjes in de zakenwereld.

In de aanloop naar de val van Lehman Brothers in 2008 was hij directeur voor Spanje en Portugal bij de Amerikaanse bank. Bovendien zou hij van een ministerpost rechtstreeks doorstomen naar een topjob bij de ECB.

'Sommige politieke fracties maakten dan ook voorbehoud bij de kandidatuur van De Guindos', verduidelijkte Gualtieri donderdag. Hij betreurde ten slotte dat de lidstaten van de eurozone geen vrouwelijke kandidaat naar voren schoven.

Eurogroep

Hoewel het Europees Parlement de kandidatuur van Lane steunt, is het verre van zeker dat de Ier het tot nummer twee van de ECB schopt. Want de Europese ministers van Financiën dragen volgende week de opvolger van Constâncio voor.

Bij een deel van die ministers ligt De Guindos beter in de markt. Onder meer Duitsland en Nederland steunen de Spanjaard.

In De Guindos' voordeel speelt ook dat Spanje, de vierde economie van de eurozone, de afgelopen jaren meermaals naast een Europese topjob greep.

Macron twijfelt

Lane zou dan weer op heel wat sympathie kunnen rekenen bij kleinere landen. Ook de Franse president Emmanuel Macron zou de kwaliteiten van de Ier weten te appreciëren.

Naar verluidt heeft hij ook heel wat vragen bij de Spaanse kandidaat. Maar Parijs steunt De Guindos uiteindelijk mogelijk toch omdat Macron de Spanjaarden de volgende maanden nodig heeft voor de uitvoering van zijn eigen plannen.

In Europese kringen is te horen dat in de aanloop naar de vergadering van de Europese ministers van Financiën volgende week maandag en dinsdag druk diplomatiek overleg plaatsvindt. 'We hopen dat we de beslissing bij consensus kunnen nemen en dat het niet tot een stemming hoeft te komen', klinkt het.

Alle registers open

Spanje lijkt intussen wel alle registers open te trekken. Madrid zou volgens verschillende bronnen flink wat druk uitoefenen op de Ieren om Lane terug te trekken uit de race.

Maar Ierland, dat nog nooit een vertegenwoordiger had in de directie van de ECB, wil voorlopig van geen wijken weten. Zodra de Europese ministers begin volgende week de knoop doorgehakt hebben, mag de uitverkoren kandidaat zich aan een spervuur van vragen verwachten in het hele Europees Parlement.