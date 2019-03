Europarlement keurt omstreden digitale auteursrechten goed

De auteurs en artiesten winnen de strijd tegen Google en YouTube voor het vergoeden van hun copyright op internetplatformen. Het Europarlement keurde de nieuwe regels ongewijzigd goed.

Ettelijke jaren werd een verbeten strijd geleverd in Europa over de modernisering van de regels voor het auteursrecht. Die bestaande regels voor copyright waren immers niet aangepast aan het digitale tijdperk. Half februari sloten de EU-lidstaten en het Europees parlement alsnog een akkoord over een gezamenlijke Europese wettekst. Die beloofde een billijke vergoeding voor nieuwsmedia voor het hergebruik van artikels op het internet. Enkel hyperlinks met korte uittreksels mogen nog vrij worden gedeeld.

Internetplatformen moeten bovendien zelf voorkomen dat muziek, filmpjes of artikels uit de pers, die beschermd zijn door auteursrecht, worden gedeeld zonder toestemming. Zij moeten die liedjes, teksten, of beelden filteren op mogelijk illegaal gebruik. Memes en parodieën kunnen wel nog vrij worden gedeeld.

'Vrij internet in gevaar'

Maar ook de compromistekst van half februari bleef controverse uitlokken. De tegenstanders van de regeling deden de nieuwe wetgeving af als het einde van het vrije internet, hierin vurig aangemoedigd door de techgiganten zelf. Platformen als Google of Youtube zouden verplicht worden om alle uploads te filteren om een inbreuk op dit auteursrecht te kunnen blokkeren. Om boetes te vermijden zou die screening erg streng gebeuren, waardoor al heel snel van 'censuurmachines' werd gesproken.

Een week na het akkoord tussen de EU-instellingen in februari stemde een voldoende meerderheid van lidstaten er al mee in. Vijf landen stemden tegen, waaronder Nederland en Italië; België onthield zich. Alle druk kwam daarna op het Europees parlement te liggen, dat erg verdeeld is over de nieuwe regels voor digitale auteursrechten. In Duitsland kwamen het voorbije weekeinde meer dan tienduizend mensen op straat tegen die uploadfilters. Zij claimen dat het internet in gevaar is.

Ongewijzigde tekst

De stemming in het Europarlement beloofde een zenuwoorlog te worden. Normaal mocht enkel de compromistekst op tafel komen, maar toch probeerden diverse geledingen in het parlement nog amendementen aan te dragen ter stemming. Als het halfrond wel voldoende stemmen zou halen voor het compromis, maar daarna een meerderheid vond voor een van de amendementen, betekende dit het einde van de compromistekst. De onderhandelingen zouden dan weer helemaal van voren af aan moeten beginnen.

Deze stemming garandeert een goed evenwicht tussen de belangen van alle spelers: internetgebruikers, artiesten, auteurs en pers. Andrus Ansip EU-Commissaris voor de Digitale Economie

Maar dit scenario haalde het niet. Het Europarlement stemde niet over amendementen. Het halfrond in Straatsburg nam vervolgens de compromistekst aan met een meerderheid van 348 stemmen, bij 274 tegenstemmen en 36 onthoudingen.

'Met deze regels trekken we eindelijk de scheefgetrokken situatie recht dat digitaal gebruik gelijk staat aan gratis gebruik,' reageert Europarlementslid Hilde Vautmans (Open VLD). 'De regels zullen daarenboven niet leiden tot censuur en betekenen voor de gewone gebruikers geen beperking op hun vrije meningsuiting op het internet.' Haar N-VA collega Anneleen van Bossuyt zit op een andere lijn: 'Laagdrempelige toegang tot nieuws, feiten en bronnen moet gefaciliteerd worden, niet beknot. Het vrij internet staat ook hier op het spel.'

EU-commmissaris Andrus Ansip reageert opgelucht. 'Deze stemming garandeert een goed evenwicht tussen de belangen van alle spelers: internetgebruikers, artiesten, auteurs en pers.' Dank zij de nieuwe regels zullen artiesten en uitgevers in een sterkere onderhandelingspositie staan tegenover de grote internetplatformen, staat er voorts. Ansip beklemtoont ook dat de auteursrechten moeten doorvloeien naar de auteurs, journalisten, zangers, muzikanten of acteurs. 'Zij moeten hierover onderhandelen met hun uitgevers en producers.' Universiteiten, scholen, bibliotheken en musea krijgen via deze nieuwe regels meer toegang tot online content. Data mining bijvoorbeeld komt dus niet in gevaar.