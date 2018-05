Europarlementariër onder vuur na foto met Zuckerberg

Gisteren kwam Zuckerberg uitleg geven in het Europees Parlement over het privacybeleid van Facebook. Een selecte groep parlementariërs zou hem op de rooster leggen over het Cambridge Analytica-schandaal en de GDPR, de nieuwe Europese privacywetgeving. Dat zou eerst achter gesloten deuren plaatsvinden, maar de Facebook-topman stemde toe om het gesprek te laten livestreamen.