Europees Commissaris Moscovici: ‘Techtaks is niet tegen VS gericht'

De Europese Commissie gaat door met haar Google-taks. De burger vraagt nu eenmaal eerlijkere belastingen, zegt Europees commissaris Pierre Moscovici. ‘Een taks van 5 miljard euro is toch niet onoverkomelijk?’

‘Ik had tegen de lente een voorstel beloofd over een rechtvaardigere belasting van de digitale economie. Ik heb woord gehouden.’ Europees commissaris voor Fiscaliteit Pierre Moscovici laat zich niet uit het lood slaan door de negatieve kritiek op de inhoud en de timing van zijn Google- of techtaks. In een interview met De Tijd benadrukt hij de nood aan een eerlijker belastingsysteem, aangepast aan de 21ste eeuw.

Waarom komt u nu met dit voorstel ?

Techtaks in twee fases Europa stelt een internetbelasting voor in twee fases: een tussentijdse oplossing en een structurele aanpassing van de vennootschapsbelasting. Een tijdelijke taks van 3 procent op digitale transacties in Europa moet zo’n 5 miljard euro per jaar opbrengen. Ze geldt enkel voor inter-netreuzen die jaarlijks wereldwijd 750 miljoen euro omzet boeken en 50 miljoen euro inkomsten in Europa genereren. Online shoppen bij Amazon of abonnementen bij Netflix of Spotify vallen er niet onder. De verkoop van advertentieruimte, klantengegevens en bepaalde diensten via deelplatformen, zoals Uber en Airbnb, wordt wel belast. Op langere termijn wordt aan de vennootschapsbelasting gesleuteld. Tot nu toe is een fysieke aanwezigheid nodig om belastingplichtig te zijn. Nu komt er ook een definitie van een digitale aanwezigheid. Techbedrijven worden op hun activiteiten belast zodra ze aan een van de volgende voorwaarden voldoen: jaarlijks meer dan 7 miljoen inkomsten in een land hebben

meer dan 100.000 gebruikers in een belastingjaar hebben

meer dan 3.000 commerciële contracten voor digitale diensten per jaar hebben.

Pierre Moscovici: ‘De digitale revolutie verandert de manier waarop ondernemingen waarde creëren fundamenteel. Dagelijks worden in Europa 20 miljard e-mails verstuurd, 150 miljoen boodschappen op de sociale media gepost en 650 miljoen online zoekopdrachten uitgevoerd. Daarachter schuilt een bloeiende business. Die is tegen 2020 goed voor 4 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De internetbedrijven groeien bovendien met 14 procent per jaar. Geen enkele andere sector doet beter. Europa moet die digitale investeringen aantrekken.’

Waar is het u om te doen: eerlijkere belastingen of meer fiscale inkomsten?

Moscovici: ‘Beide. Digitale activiteiten worden weinig belast. We willen een juridische leemte opvullen door digitale activiteiten in de vennootschapsbelasting op te nemen. Nu houdt die belasting enkel rekening met een fysieke aanwezigheid in een land. We moeten ook een definitie creëren voor een digitale aanwezigheid. We hebben tegelijk een gemeenschappelijke basis nodig om de vennootschapsbelasting in Europa te berekenen. Nu is het een ratjetoe.’

‘Er is ook een budgettair probleem: lidstaten verliezen inkomsten door de toenemende digitalisering. Sommige lidstaten werken plannen voor eigen belastingen uit. We riskeren dat een patchwork van 15 of meer wetgevingen ontstaan. Daar vinden bedrijven hun weg niet in en dat dreigt de interne markt grondig te verstoren.’

Dit is geen louter Europees probleem. Waarom cavalier seul spelen?

Moscovici: ‘Het zou logisch zijn om dat probleem ook op wereldschaal aan te pakken. We hebben daarover de voorbije dagen overlegd met onze partners van de G20, de belangrijkste twintig industrielanden, in Buenos Aires. Maar we zijn er nog niet. Het is een complex en gevoelig onderwerp en dus gaat het erg traag. Europa neemt nu de leiding. We willen wereldleider worden in het opzetten van een solide, efficiënt, rendabel en 21ste-eeuws belastingsysteem.’

Is een internettaks geen slecht signaal, nu een handelsoorlog met de Verenigde Staten dreigt?

Moscovici: ‘Onze belasting is geen taks op internetbedrijven en ze is ook niet tegen de Verenigde Staten gericht. Dat heb ik mijn Amerikaanse collega in Buenos Aires proberen uit te leggen. Dit is geen vergeldingsmaatregel voor de Amerikaanse invoerrechten op staal en aluminium. Er vallen zo’n 150 bedrijven onder de taks. Daarvan komt ongeveer de helft uit de VS, maar een op de drie komt ook uit Europa.’

U jaagt de internetbedrijven op.

Moscovici: ‘Sommige digitale bedrijven betalen niet of nauwelijks belasting. Dat is niet aanvaardbaar. Ons doel is om alleen bedrijven met een echte digitale voetafdruk in Europa te belasten. We willen tegelijk het risico op dubbele belastingen zo veel mogelijk vermijden. We spreken over een taks van 3 procent die 5 miljard euro inkomsten opbrengt. Dat is toch niet onoverkomelijk?’

Enkele lidstaten zetten de hakken in het zand.

Burgers, of ze nu uit Nederland, Polen of Spanje komen, hebben slechts één bekommernis: rechtvaardige belastingen. pierre moscovici EUropees commissaris voor Fiscaliteit

Moscovici: ‘Ik wil me niet uitspreken over de posities van de lidstaten. Mijn voorstel ligt er pas. Ik wacht op wat ze zeggen als ze de tekst echt bekeken hebben. Maar ik voel me breed gesteund in het Europees Parlement en door een groot aantal lidstaten. Dat volstaat niet, maar ik ben ervan overtuigd dat we een compromis vinden. Waar een wil is, is een weg.’

Een beslissing vergt eenparigheid. De vijf grote EU-landen steunen u, kleinere landen als Luxemburg en Ierland zijn tegen.

Moscovici: ‘Nogmaals, de Commissie deed haar werk en ik heb er vertrouwen in dat we een akkoord bereiken. U spreekt over grote en kleine landen. Maar er zijn geen grote en kleine burgers. Burgers, of ze nu uit Nederland, Polen of Spanje komen, hebben slechts één bekommernis: ze willen een rechtvaardige belasting. Ze verwachten van ons meer fiscale rechtvaardigheid.’

Als het niet met alle landen lukt, overweegt u het voortouw te nemen met een kleinere groep landen?

Moscovici: ‘Het is altijd beter als alle lidstaten meedoen. Dat werkt ook het best voor de interne markt. Zo’n versterkte samenwerking met een groep landen is een verleidelijk model, maar het is niet makkelijk. We hebben het al geprobeerd met de tobintaks. Die belasting op speculatieve transacties is nog altijd niet van kracht.’