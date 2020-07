Europees Hof annuleert miljardenboete Apple

Het Gerecht van de Europese Unie annuleert de beslissing van Europees Concurrentietsaar Margrethe Vestager van 2016 in de Apple-zaak. Er is onvoldoende rechtsgrond dat de 13 miljard belastingvoordeel een vorm van oneerlijke staatssteun vormt.

Het gerecht van het EU-Hof van Justitie, een onderdeel van het Luxemburgse Hof, zorgt daarmee voor een nieuwe cliffhanger. De kans is zeer groot dat de Commissie beroep aantekent tegen deze beslissing bij het EU-Hof van Justitie zelf. De annulatie betekent ook dat Ierland de door Europa verplichte 13 miljard euro aan 'achterstallige' vennootschapsbelasting van Apple , plus rente, nog langer op een geblokkeerde rekening blijft staan.

De Apple-zaak heeft een groot symboolgehalte in Europa. De 13 miljard euro aan niet-betaald belastinggeld is met voorsprong het hoogste 'boete'bedrag ooit voor verdoken staatssteun in Europa. En het is ook het koninginnenstuk op het schaakbord van Europees commissaris voor Concurrentie, Margrethe Vestager, in haar strijd tegen fiscale ontduiking. En het startschot van een Europese campagne voor eerlijker belasting van techbedrijven.

14,3 miljard euro

14,3 miljard euro, dat is het bedrag dat Apple in 2018 op een geblokkeerde Ierse rekening stortte. 1,2 miljard ervan is louter rente op de 13,1 miljard euro aan jarenlange ontlopen belastingen in Ierland. Margrethe Vestager berekende dat bedrag als volgt: de in Ierland gevestigde dochters Apple Sales International en Apple Operations Europe, sloten in 1991 en 2007 fiscale rulings, directe belastingdeals met de fiscale administratie. Volgens Vestager bedroeg de belasting op de Europese winst dank zij dit fiscaal voordeel amper 0,005 procent in 2014.

0,005 % Apple in Ierland Techgigant Apple betaalde in 2014 amper 0,005 procent belastingen op de winst die het maakte in Europa. Met dank aan de fiscale ruling met de Ierse belastingadministratie.

Zowel techbedrijf Apple als Ierland stapten naar de Europese rechter en vroegen de nietigverklaring van de beslissing van Vestager van vier jaar geleden. De beslissing van het Gerecht van de Europese Unie, onderdeel van het EU-Hof in Luxemburg en speciaal bevoegd is voor dit soort geschillen, is wellicht niet de laatste halte van het Apple-conflict. Een beroep tegen de beslissing van het gerecht is mogelijk bij het EU-Hof in Luxemburg zelf.

Van achter-naar voordeur

De Europese Commissie gebruikte tot nu vooral de achterdeur van concurrentiewetgeving in de strijd tegen oneerlijke fiscale gunsten aan techbedrijven en multinationals. Maar eerdere rechtszaken in gelijkaardige zaken werkten niet altijd uit in haar voordeel. Zo kreeg ze geen gelijk van het gerecht in de zaak tegen het Belgisch systeem van overwinstrulings. Vestager is nu bezig om de individuele taxrulings van de betrokken multinationals als Kinepolis en Capsugel individueel te onderzoeken.

In gelijkaardige zaken rond de fiscale behandeling van Fiat in Luxemburg en Starbucks in Nederland bevestigden de rechters weliswaar dat de Commissie multinationals mag dwingen meer belastingen te betalen op basis van de concurentieregels. Maar tegelijkertijd raakte duidelijk dat de Commissie er niet steeds in slaagt om voldoende bewijslast aan te dragen.

De advokaten van Apple benadrukten in de Europese rechtszaak dat de winsten belast moeten worden in de VS, waar de toegevoegde waarde van zijn producten wordt gecreëerd. Zij krijgen nu gelijk van de Europese rechter: die zegt dat er onvoldoende bewijs is om te spreken van een selectief belastingvoordeel.

Belastingontduiking