Europees Hof bezorgt Puigdemont en co. munitie

Spanje kan verkozen Europese Parlementsleden niet verplichten eerst trouw te zweren aan de Spaanse grondwet in Madrid voor ze in Brussel kunnen zetelen.

Het Europees Hof van Justitie bezorgde de Catalaanse nationalisten donderdag een opsteker. De instelling met hoofdzetel in Luxemburg oordeelde dat 'een politicus onschendbaar is zodra hij op de lijst met verkozen Europese Parlementsleden staat'.

De zaak was aanhangig gemaakt door de voormalige Catalaanse vicepremier Oriol Junqueras. Die veroverde op 26 mei een zitje in het Europees Parlement. Een Spaanse wet bepaalt evenwel dat een politicus pas in Brussel kan zetelen nadat hij in Madrid trouw gezworen heeft aan de grondwet. Omdat Junqueras al meer dan twee jaar in de cel zit, kon hij dat niet.

Maar volgens het EU-hof was Junqueras vanaf de openingszitting van het Europees Parlement in juli onschendbaar en had hij kunnen zetelen ook al zat hij op dat moment voorwaardelijk in de cel in Spanje. 'Enkel het Europees Parlement kon die immuniteit opheffen', luidt het.

Advocaat-generaal

De uitspraak komt niet als een verrassing. De advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie had zich vorige maand al in gelijkaardige bewoordingen uitgelaten. En in het leeuwendeel van de gevallen volgt het Hof hem.

Voor Junqueras heeft het oordeel van het hof weinig concrete gevolgen. Hij stond eerder dit jaar voor het Spaanse hooggerechtshof vanwege zijn rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsproces van ruim twee jaar geleden.

De magistraten bevonden hem schuldig aan opruiing en misbruik van overheidsgeld en veroordeelden hem tot ruim 13 jaar cel. In die periode kan hij ook geen politieke of openbare functie uitoefenen.

Precedentwaarde

De zaak kan een belangrijke precedentwaarde hebben voor andere Catalaanse politici. De Catalaanse ex-premier Carles Puigdemont en zijn ex-minister Toni Comín hebben op 26 mei ook een zetel in het Europees Parlement veroverd.

Hun zitje bleef de voorbije maanden evenwel leeg omdat ze hun ambt nooit officieel 'opgehaald' hebben in Madrid. Puigdemont en Comín, die al ruim twee jaar in ons land verblijven, zagen daarvan af omdat ze in de cel dreigen te belanden zodra ze voet zetten op Spaans grondgebied.

Brusselse raadkamer

De Spaanse justitie vaardigde tegen hen niet alleen een nationaal maar ook een Europees aanhoudingsbevel uit. Madrid vroeg justitie in ons land half oktober voor de tweede keer om de uitlevering van Puigdemont. Vorige maand activeerde het ook het aanhoudingsbevel tegen Comín opnieuw.

Europa deed de voorbije jaren zijn uiterste best om de Catalaanse kwestie ver van zich te houden door te stellen dat het 'een interne Spaanse kwestie is'.

Afgelopen maandag verschenen de twee Catalaanse politici, samen met hun collega Lluís Puig, nog voor de Brusselse raadkamer. Die moet oordelen of ze op een vliegtuig naar Spanje gezet worden.

Maar op verzoek van de verdediging stelde de raadkamer de zitting uit tot 3 februari volgend jaar. De nakende uitspraak van het Europees Hof van Justitie was een van de redenen voor dat uitstel.

Europees Parlement

Als Puigdemont en Comín aanspraak kunnen maken op parlementaire immuniteit, wordt de uitleveringszaak wat ingewikkelder. Want dan moet het Europees Parlement wellicht eerst stemmen over de opheffing van hun onschendbaarheid.

13 Cel Oriol Junqueras kreeg op 14 oktober ruim 13 jaar cel vanwege zijn rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsproces van twee jaar geleden.

Europa deed de voorbije jaren zijn uiterste best om de Catalaanse kwestie ver van zich te houden door te stellen dat het 'een interne Spaanse kwestie is'. Het Europees Parlement en de Europese Commissie beriepen zich onlangs nog op de nu afgeschoten Spaanse wet om Puigdemont en Comín de toegang tot het Europese halfrond te ontzeggen.