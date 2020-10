Europees Hof kraakt Hongaarse 'anti-Soros'-onderwijswet

De omstreden Hongaarse universiteitswet, die de gerenommeerde Centraal-Europese Universiteit (CEU) verplichtte van Boedapest naar Wenen te verkassen, is volledig in strijd met de Europese vrijheden.

Met dat arrest geeft het Europees Hof van Justitie de Europese Commissie gelijk in een van de meest iconische geschillen met Hongarije over de eerbiediging van de rechtsstaat, de vrijheid van meningsuiting en de academische vrijheid.

De Hongaarse mediawet uit 2017 was uitdrukkelijk gericht tegen de enige buitenlandse instelling van hoger onderwijs in Hongarije en een van de beste opleidingen in Oost-Europa. In Hongarije werd de Centraal-Europese Universiteit de 'Soros-universiteit' genoemd, naar de Amerikaanse zakenman met Hongaarse wortels George Soros die de CEU heeft opgericht.