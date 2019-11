Europees Hof kritisch voor Poolse tuchtkamer

Het Europees Hof van Justitie twijfelt aan de onafhankelijkheid van de nieuwe tuchtrechtkamer die de Poolse regering in 2017 heeft opgericht, maar het wil daar zelf geen uitspraak over doen. Het vraagt het Poolse hooggerechtshof de zaak uit te klaren.

Het Europees Hof benadrukt dat geen twijfel mag ontstaan over de onpartijdigheid van de raad. Het somt een aantal zaken op waarmee het Poolse hooggerechtshof rekening moet houden in zijn beoordeling. Zo moet het nagaan of de betrokken rechters aan 'geen enkele druk worden onderworpen' en of ze 'in het kader van de vervulling van hun ambt geen instructies ontvangen'.