Europees Hof van Justitie legt Polen dwangsom van 1 miljoen euro per dag op

Polen krijgt een dwangsom van 1 miljoen euro per dag opgelegd, zolang het de Europese bezwaren tegen de omstreden gerechtelijke hervormingen in het land negeert.

Dat heeft het Europees Hof van Justitie woensdag meegedeeld. 'Het naleven van de interim-maatregelen van 14 juli 2021 is noodzakelijk om ernstige en onherstelbare schade te vermijden aan de rechtsorde van de Europese Unie en de waarden waarop de Unie is gebaseerd, in het bijzonder de rechtsstaat', klinkt het in een mededeling.

Bij wijze van tussentijdse maatregel had het Hof afgelopen zomer gevraagd om alle activiteiten van de zogenaamde tuchtkamer van het hooggerechtshof op te schorten. Die kamer bestaat uit tien leden, die allemaal nauwe banden hebben met de regerende conservatieve PiS-partij, en leek er vooral op gericht om kritische rechters de mond te snoeren. Het orgaan had namelijk de macht om hun onschendbaarheid op te heffen, zodat ze strafrechtelijk vervolgd kunnen worden.

Het conflict tussen de Europese Unie en Polen over de gerechtelijke hervormingen in het land sleept al een hele tijd aan. Begin deze maand stelde de Poolse premier Mateus Morawiecki via een arrest van zijn grondwettelijk hof het Pools recht boven het Europese. Die demarche stuurde een schokgolf door de EU en leidde vorige week tot een bewogen Europese top, waarbij de EU-leiders een lang debat hielden over de situatie in Polen.