Europees Milieuagentschap: 'Nog tien jaar om het tij te keren'

Maar er zijn ook successen geboekt. Positief is bijvoorbeeld dat de uitstoot van broeikasgassen sinds 1990 met 23 procent is gezakt. Dat is meer dan wat Europa zich oorspronkelijk als doel heeft gesteld. Maar, om de targets tegen 2030 te halen - een halvering - zal Europa enkele tandjes bij moeten schakelen en dan nog is het vraag of een halvering van de uitstoot haalbaar is. Zo duiken nog meer gemengde signalen op in het rapport. We recycleren en hergebruiken steeds meer afvalstoffen, maar ook de productie van afval blijft stijgen.