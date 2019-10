Europees Parlement buist Française Sylvie Goulard

De kandidate van Frans president Emmanuel Macron zou in de nieuwe Europese Commissie de superportefeuille Interne Markt, Defensie en Industriebeleid krijgen. Ze struikelde over haar bijverdiensten als Europees Parlementslid en een gerechtelijk onderzoek naar fictieve jobs.

De nieuwe voorzitster van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, kreeg donderdag een flinke tik te incasseren. Het Europees Parlement buisde de Française Sylvie Goulard. Voor haar had Von der Leyen de bevoegdheden Interne Markt, Defensie, Industriebeleid, Ruimte, Digitalisering en Cultuur gereserveerd.

Maar al tijdens haar eerste hoorzitting in het Europees Parlement op 2 oktober kwam de 54-jarige politica in nauwe schoentjes. Verschillende parlementsleden plaatsten vraagtekens bij haar integriteit omdat Goulard tussen 2013 en 2016 als Europees Parlementslid een aardig centje - ruim 10.000 euro bruto per maand - bijverdiende bij de Amerikaanse denktank Berggruen.

Gerechtelijk onderzoek

Bovendien loopt in Frankrijk een gerechtelijk onderzoek naar de centrumpartij MoDem, waarvan de Française deel uitmaakte. Die zou partijmedewerkers fictieve jobs gegeven hebben in het Europees Parlement. Die zaak leidde in juni 2017 al tot haar ontslag als Frans minister van Defensie.

10.000 Bijverdienste Sylvie Goulard verdiende als Europees Parlementslid tussen 2013 en 2016 een aardig centje - ruim 10.000 euro bruto per maand - bij bij de Amerikaanse denktank Berggruen.

Donderdag kreeg Goulard een herkansing. Opnieuw wist ze een meerderheid van de parlementsleden onvoldoende gerust te stellen over haar juridische besognes en haar integriteit. Ze vrezen ook dat ze te veel uiteenlopende bevoegdheden zou krijgen.

Politieke spelletjes

Goulard kreeg in het Europees Parlement van vrijwel alle fracties, op haar liberale Renew na, de wind van voren. Niet alleen haar bijverdiensten en het gerechtelijk onderzoek speelden mee, ook politieke spelletjes.

Want Goulard is de kandidate van Frans president Emmanuel Macron. Die wekte in parlementaire middens heel wat wrevel op omdat hij begin juli het voortouw nam in het spel rond de verdeling van de Europese topjobs. Daarbij werd het Europees Parlement gepasseerd.

Bovendien sneuvelden de voorbije weken al kandidaat-commissarissen van de centrumrechtse EVP en de socialisten. Die twee blokken waren uit op een slachtoffer in het liberale kamp.