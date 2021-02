Europees Parlement doet eerste stap naar opheffing immuniteit Puigdemont

In het Europees Parlement is de eerste horde genomen voor de opheffing van de onschendbaarheid van Carles Puigdemont, Toni Comín en Clara Ponsatí. Als de Catalanen hun immuniteit verliezen, moet België zich weer over hun uitlevering buigen.

Doet de Catalaanse kwestie de spanningen tussen Spanje en België binnenkort weer oplopen? De vraag dringt zich op nu de commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement dinsdag groen licht gegeven heeft voor de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van de Catalaanse ex-premier Carles Puigdemont en twee oud-ministers, Toni Comín en Clara Ponsatí.

De commissie boog zich op vraag van het Spaanse hooggerechtshof over de zaak. Madrid wil de drie politici vervolgen voor hun rol in het onafhankelijkheidsproces in het najaar van 2017. Omdat Puigdemont en co. sinds begin 2020 lid zijn van het Europees Parlement genieten ze immuniteit en weigert ons land hen uit te leveren aan Spanje.

Mirakel

Daarom belandde in het voorjaar van 2020 een verzoek om de opheffing van die onschendbaarheid bij het Europees Parlement. Omdat fysieke vergaderingen vorig jaar grotendeels onmogelijk waren door de coronapandemie bleef de zaak lang onaangeroerd. Eind 2020 zette de Spaanse voorzitter van de commissie Juridische Zaken de kwestie weer op de agenda.

Zoals verwacht gaf een meerderheid van de commissie dinsdag haar fiat aan de opheffing van de immuniteit. Het dossier verhuist nu naar de plenaire vergadering. Als alles volgens planning verloopt, stemmen de 705 Europese Parlementsleden op 8 maart over de kwestie. De Catalanen gaan er zelf van uit dat 'een mirakel' nodig is om de strijd nog in hun voordeel te beslechten.

De Catalanen gaan er zelf van uit dat 'een mirakel' nodig is om de strijd nog in hun voordeel te beslechten.

Heft het Europees Parlement de immuniteit van Puigdemont en co. op, dan belandt de zaak weer bij de Belgische justitie. Geeft die gehoor aan het Spaanse verzoek om uitlevering of niet?