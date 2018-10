Europees Parlement eist 40 procent minder CO2-uitstoot auto's in 2030

Daarmee ligt het Europees Parlement op ramkoers met de Europese Commissie, die veel minder ambitieus is.

Het Europees Parlement wil dat er in 2030 40 procent minder CO2-uitstoot van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen is dan in het referentiejaar 2021. Voorts moeten autobouwers er volgens het Europees Parlement voor zorgen dat tegen 2030 meer dan eenderde (35 procent) van het aantal verkochte auto's een volledig elektrische aandrijving heeft.

Dat gaat verder dan de 30 procent die de Europese Commissie heeft voorgesteld, maar is minder dan de 45 procent die de milieucommissie van het parlement met steun van de milieubeweging had geëist. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie moeten nu in onderhandeling over een definitieve norm.

Ministers

De Commissie vreest dat de strengere normen slecht zijn voor de Europese auto-industrie en banen gaan kosten. Toch keurde het Europees Parlement het voorstel met 389 tegen 239 stemmen goed.

Volgende week bepalen de ministers van Milieu van de EU-lidstaten wat hun streefdoel voor CO2-reductie is. Vooral de grote auto producerende landen zoals Duitsland vinden de zware CO2-reductie onaanvaardbaar. De Duitse bondskanselier Angela Merkel wil niet verder gaan dan een uitstootvermindering van 30 procent tegen 2030.