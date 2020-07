Europees Parlement eist stevige verbetering EU-deal

Het Europees Parlement geeft de deal van de marathontop deze week een onvoldoende en eist serieuze aanpassingen.

Het Europees Parlement is van plan zijn huid duur te verkopen en stuurt aan op een krachtmeting met de Europese leiders over het akkoord dat die laatsten dinsdagochtend bereikten, na vier dagen en vier nachten onderhandelen. Het is geen loos dreigement: het Europees Parlement moet de begroting voor de volgende zeven jaar goedkeuren.

Het Parlement is best tevreden met het Europese herstelfonds van 750 miljard euro om de coronacrisis te bezweren. Dat de Commissie daarvoor zelf geld gaat lenen, wordt gezien als een historische doorbraak. Maar het kan niet de bedoeling zijn dat de Europese meerjarenbegroting van 1.074 miljard euro voor de komende zeven jaar het kind van de rekening wordt, oordeelt het halfrond.

Bittere pil

EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen noemde de vele besparingen in die meerjarenbegroting, onder meer in toekomstgerichte programma's voor onderzoek en innovatie, defensie, migratie, het Erasmus-programma en klimaattransitie, 'een bittere pil'. 'We zijn niet bereid die pil te slikken,' repliceerde Manfred Weber, de fractievoorzitter van de centrumrechtse EVP. Dat is de grootste politieke partij in Europa.

We zijn niet bereid die bittere pil te slikken. Manfred Weber Fractieleider EVP

Ook de afgezwakte tekst over het eerbiedigen van de rechtsstaat verontrust het Europees Parlement. Het halfrond vindt dat er een nauwe koppeling moet komen tussen geld uit de Europese begroting en eerbiediging van de Europese waarden zoals democratie en rechtsstaat. Nu wordt zo'n mechanisme enkel in het vooruitzicht gesteld, hoewel de Commissie al in 2018 een concreet wetsvoorstel ter zake op tafel legde. Von der Leyen belooft alvast voort te werken op basis van dat voorstel.

Nieuw financieringsmodel

Het Parlement wil ook een nieuw financieringsmodel voor Europa, met een hele rist eigen middelen. De taks op plastic vanaf volgend jaar volstaat niet. De verhoging van de kortingen op de nationale bijdragen van Nederland, Oostenrijk, Denemarken en Zweden aan de EU-begroting zijn voor het halfrond een stap terug naar het oude Europa.