Europees Parlement eist uitleg over omstreden Selmayr

Het Europees Parlement houdt aanstaande maandag in Straatsburg een plenair debat over de veelbesproken benoeming van Martin Selmayr tot secretaris-generaal van de Europese Commissie. Dat hebben de fractieleiders woensdag beslist.

Selmayr kandideerde voor de functie van adjunct-secretaris-generaal. Toen de 47-jarige Duitser op 21 februari tijdens de wekelijkse vergadering van de eurocommissarissen die functie in de wacht sleepte, kondigde Juncker het ontslag van de Nederlandse secretaris-generaal Alexander Italianer aan en schoof zijn kabinetschef in één ruk door naar de hoogste functie binnen het ambtelijke apparaat van de Commissie.

Sindsdien worden de woordvoerders van de Commissie bijna dagelijks bestookt met vragen van journalisten over de benoeming , die de Duitse dominantie aan de top van de Europese instellingen verder doet toenemen. De Commissie houdt staande dat de procedures voor de benoeming 'religieus' gevolgd werden, maar bij vele waarnemers blijft scepsis bestaan over de promotie van de invloedrijke kabinetschef.

Aangescherpt

Ook in het Europees Parlement worden er vragen gesteld. Maandag moet de Commissie in de plenaire vergadering in Straatsburg uitleg geven over de benoemingssaga. Op basis van het debat kan bekeken worden of de regels voor de aanstelling van topambtenaren niet aangescherpt moeten worden, zo meent Bart Staes (Groen), lid van de begrotingscontrolecommissie van het parlement.