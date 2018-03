Europees Parlement eist uitleg over omstreden benoeming

Selmayr stelde zich kandidaat voor de functie van adjunct-secretaris-generaal. De 47-jarige Duitser sleepte op 21 februari tijdens de wekelijkse vergadering van de eurocommissarissen die functie in de wacht. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker kondigde het ontslag van de Nederlandse secretaris-generaal Alexander Italianer aan en schoof zijn kabinetschef in één ruk door naar de hoogste functie in het ambtelijke apparaat van de Commissie.

Daarover ontstond meteen grote scepsis. Selmayr en Juncker krijgen de kritiek dat ze niet de juiste procedures hebben gevolgd. Volgens critici is de benoeming een voorbeeld van de problematische manier waarop in Brussels topjobs worden ingevuld.

Het Europees Parlement eist maandag meer uitleg over de doorschuifoperatie in de plenaire vergadering in Straatsburg. De vraag is of het de benoeming van Selmayr zelf aan de kaak stelt, dan wel of het vooral zal pleiten voor meer transparantie bij het invullen van topjobs.