Europees Parlement erkent veroordeelde Catalaanse leider als lid

Tijdens de zitting van 13 januari kan de voormalige Catalaanse vicepremier Oriol Junqueras samen met ex-premier Carles Puigdemont en ex-minister Toni Comín zijn mandaat opnemen.

De Catalaanse nationalisten kregen maandag een nieuwe opsteker uit Europese hoek. Het voorzitterschap van het Europees Parlement besliste dat drie Catalaanse politici weldra alsnog hun mandaat kunnen opnemen.

Voormalig premier Carles Puigdemont, ex-vicepremier Oriol Junqueras en oud-minister Toni Comín veroverden op 26 mei 2019 weliswaar een zetel in het Europese halfrond. Maar Spanje versperde hen de weg naar dat zitje. Een Spaanse wet bepaalt dat Europese verkozenen eerst getrouwheid aan de Spaanse grondwet moeten zweren in Madrid voor ze in Brussel kunnen gaan zetelen.

Europees Hof van Justitie

Voor Puigdemont en Comín, die al ruim twee jaar in ons land verblijven, was een trip naar Madrid geen optie. Ze dreigen in een Madrileense cel te belanden zodra ze voet op Spaanse bodem zetten omdat het Spaanse hooggerechtshof hen van opruiing en misbruik van overheidsgeld beschuldigt.

Junqueras zit een celstraf van 13 jaar uit vanwege zijn rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsproces in 2017. En de Spaanse justitie weigerde hem vrij te laten om in Madrid zijn Europees ambt te gaan 'ophalen'.

De drie Catalaanse leiders lieten het daar evenwel niet bij en trokken naar het Europees Hof van Justitie om hun zitje alsnog op te eisen. In de zaak van Junqueras deed het hof in Luxemburg op 19 december al uitspraak.

Onschendbaar

Het oordeelde dat Junqueras vanaf de openingszitting van het Europees Parlement in juli onschendbaar was. Hij had ook kunnen zetelen ook al zat hij op dat moment voorwaardelijk in de cel. 'Alleen het Europees Parlement kon die immuniteit opheffen', luidde het.

De kwestie deed heel wat stof opwaaien in Spanje. Vlak na de uitspraak van het EU-hof trokken Puigdemont en Comín naar het Europees Parlement om zich als lid te accrediteren. Het Spaanse parket ging vrijwel meteen in de tegenaanval en vroeg de opheffing van de immuniteit van de twee Catalanen.

Junqueras kon niet naar Brussel trekken om zich te accrediteren als parlementslid vanwege zijn verblijf in de cel. Vorige week betoogde de Spaanse verkiezingscommissie, een orgaan bestaande uit leden van het Spaanse hooggerechtshof en academici, nog dat de ex-vicepremier zijn mandaat überhaupt niet kan opnemen omdat hij volgens het Spaanse hooggerechtshof ook 13 jaar lang geen politieke of openbare functie mag opnemen.

Mandaat opnemen

Maar het voorzitterschap van het Europees Parlement volgt die redenering niet. 'Tijdens de zitting van 13 januari kunnen Puigdemont, Junqueras en Comín hun mandaat als Europees Parlementslid opnemen. En dat met terugwerkende kracht tot de openingszitting van 2 juli 2019', klonk het maandag.