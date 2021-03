Europees Parlement heft immuniteit Puigdemont op

Met een ruime meerderheid heeft het Europees Parlement groen licht gegeven aan de opheffing van de onschendbaarheid van Carles Puigdemont, Clara Ponsatí en Toni Comín. De Catalaanse politici zijn van plan naar het Europees hof van Justitie te trekken om de beslissing aan te vechten.

Twee weken nadat de commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement de weg geëffend had voor de intrekking van de immuniteit van drie Catalaanse leden, was het maandag de beurt aan de plenaire vergadering om zich op vraag van het Spaanse hooggerechtshof over de zaak te buigen. Zagen de 705 Europese volksvertegenwoordigers voldoende redenen om op de vraag van justitie in Madrid in te gaan of niet? Dat was de vraag.

De rapporteur van de commissie Juridische Zaken had voor de opheffing van de onschendbaarheid gepleit omdat Spanje hen wil vervolgen voor het onafhankelijkheidsproces uit 2017, terwijl ze pas in 2019 tot Europees volksvertegenwoordiger gekozen zijn. Volgens hem heeft Madrid ook niet de bedoeling de Catalaanse ex-premier Carles Puigdemont en de oud-ministers Clara Ponsatí en Toni Comín 'politiek monddood te maken als Europarlementslid'.

Grote politieke families

De leden van het Europees halfrond beslisten maandagavond tijdens een geheime stemming over het lot van hun collega's. Een ruime meerderheid schaarde zich achter de opheffing van de immuniteit. '400 volksvertegenwoordigers gaven groen licht aan de intrekking van de immuniteit van Pugidemont, 248 stemden tegen en 45 anderen onthielden zich', maakte de instelling dinsdagochtend bekend. De verhoudingen waren gelijkaardig bij de stemming over Ponsatí en Comín.

De beslissing komt niet als een verrassing. Tijdens de stemming in de commissie Juridische Zaken had al een duidelijke meerderheid voor de opheffing gestemd. Onder hen de leden van de drie grote politieke families: de socialisten, de liberalen en de centrumrechtse EVP. Die bezetten samen 61 procent van de zitjes in het Europees halfrond.

Europees hof van Justitie

Puigdemont en co. zijn evenwel niet van plan zich zomaar bij de zaken neer te leggen. Twee weken geleden gaven ze al aan van plan te zijn naar het Europees hof van Justitie in Luxemburg te trekken als ze hun immuniteit zouden verliezen. Volgens hen is sprake van 'onregelmatigheden' in de procedure in het Europees Parlement.

Blijft de opheffing van de immuniteit overeind, dan belandt het dossier opnieuw op het bord van de Belgische justitie.

Het hof in Luxemburg oordeelde in het verleden al eens in hun voordeel. De drie Catalanen klopten er aan nadat hen na de Europese parlementsverkiezingen van 2019 de toegang tot het Europees halfrond werd ontzegd. De rechters in Luxemburg maakten die beslissing ongedaan.

Blijft de opheffing van de immuniteit overeind, dan belandt het dossier opnieuw op het bord van de Belgische justitie. Sinds Puigdemont en co. eind oktober 2017 in het grootste geheim afgereisd waren naar België om aan vervolging in Spanje te ontkomen, heeft Madrid ons land al enkele keren om de uitlevering van de Catalanen gevraagd. Tot nu vergeefs.

Belgische justitie

De nationalistische politici putten moed uit een recente uitspraak van de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling. Die oordeelde begin dit jaar dat een andere Catalaanse ex-minister, Lluís Puig, niet moet worden uitgeleverd aan Spanje. Madrid wil ook hem vervolgen voor zijn rol in het onafhankelijkheidsproces van 2017.

De kamer van inbeschuldigingstelling meende dat het gevaar voor mensenrechtenschendingen groot was bij een uitlevering van Puig aan Spanje. Daarnaast betoogde ze dat het uitleveringsverzoek niet door de juiste Spaanse instantie overgemaakt was.

Als de Brusselse raadkamer groen licht geeft aan een uitlevering, kunnen we nog naar het hof van beroep, het hof van cassatie en het Europees hof voor de Rechten van de Mens trekken. Paul Bekaert Advocaat Carles Puigdemont

'Die zaak is een belangrijk precedent. Al is het natuurlijk niet zeker dat het dossier van de andere Catalanen opnieuw bij dezelfde rechter belandt', zei Paul Bekaert, de Belgische advocaat van Puigdemont dinsdag in De Ochtend op Radio 1.