Europees Parlement keurt hervorming auteursrecht goed

Het Europees Parlement in Straatsburg heeft zopas een omstreden voorstel van richtlijn goedgekeurd rond de hervorming van het auteursrecht. Het Parlement moet nu nog met de lidstaten onderhandelen over een definitieve tekst.

Het Parlement stemde vanmiddag over een gecontesteerde voorstel dat de auteursrechtenwetgeving moet aanpassen aan het digitale tijdperk. Met 438 stemmen tegen 226 (en 39 onthoudingen) werd het een ruimere overwinning dan verwacht voor de voorstanders. In een volgende stap moet er nu over de wettekst een compromis bereikt worden met de Europese Raad (de lidstaten) en de Europese Commissie .

Vergelijking met muziekindustrie

Ook de Belgische mediabaas Christian Van Thillo, CEO van De Persgroep, wierp zich de voorbije jaren op als voorvechter van een striktere regulering. Van Thillo, die voorzitter is van de Europese uitgeversfederatie EPC, maakte deze week in De Tijd de vergelijking met de muziekindustrie. ‘Hoewel digitale piraterij ook daar nog bestaat, is het besef doorgedrongen dat muzikanten vergoed dienen te worden voor hun creatieve werk. De muzieksector leeft daardoor weer op. Het is in de journalistiek niet anders.’