Europees Parlement schuift schuld no-dealbrexit in Britse schoenen

‘Ik denk niet dat we een brexit zonder akkoord nog kunnen vermijden, maar we moeten blijven proberen.’ Dat verklaarde Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker woensdag in het Europees Parlement in Straatsburg.

Juncker is na zijn ontmoeting met de Britse premier Boris Johnson maandag pessimistisch over de brexitsaga. Volgens de zakenkrant Financial Times stond Johnson met zijn mond vol tanden toen het over de inhoud ging, bijvoorbeeld over de werking van de interne markt.