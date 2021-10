Europees Parlement sleept Europese Commissie voor rechter

Het Europees Parlement is vrijdag naar het Europees Hof van Justitie gestapt. Het vraagt de Europese Commissie te veroordelen omdat die te veel treuzelt met sancties tegen Polen en Hongarije.

De Europese Unie zit flink in de knoop met het dispuut over de eerbiediging van de rechtsstaat. Brussel bikkelt al jaren met Polen en Hongarije over de naleving van waarden en rechtsregels. Maar de kwestie verdeelt ook de Europese instellingen.

Het Europees Parlement sleepte de Europese Commissie vrijdag voor de rechter in het dossier. 'Zoals de parlementaire resoluties dat vroegen, heeft onze juridische dienst vrijdag een zaak aanhangig gemaakt bij het Hof van Justitie omdat de Europese Commissie het conditionaliteitsmechanisme niet toepast', liet David Sassoli, de voorzitter van het halfrond, weten in een mededeling.

Dat nieuwe mechanisme is vorig jaar door de lidstaten van de Europese Unie goedgekeurd. Het is in januari 2021 in werking getreden en koppelt de uitbetaling van Europese centen aan de eerbiediging van de rechtsstaat.

Daden

Omdat Polen en Hongarije op ramkoers liggen met Brussel in dat dossier, wil het Europees Parlement dat de Commissie de geldkraan richting Warschau en Boedapest dichtdraait.

We verwachten dat de Commissie handelt naar de uitspraken van voorzitter Ursula von der Leyen over deze kwestie. Woorden moeten worden omgezet in daden. David Sassoli Voorzitter Europees Parlement

'Het mechanisme laat de EU toe de uitbetaling van Europees geld aan lidstaten op te schorten als de rechtsstaat er bedreigd is. Maar tot nu weigerde de Commissie het mechanisme te gebruiken', ging Sassoli voort.

'We verwachten dat de Commissie coherent optreedt en handelt naar de uitspraken van voorzitter Ursula von der Leyen over deze kwestie tijdens de jongste discussie in het parlement. Woorden moeten worden omgezet in daden', zei de voorzitter van het Europese halfrond nog.

Lijm

Sassoli verwees naar de plenaire vergadering van 19 oktober. Toen dreigde Von der Leyen met actie tegen Polen. 'De rechtsstaat is de lijm die onze unie bij elkaar houdt. We kunnen en zullen niet toestaan dat onze gemeenschappelijke waarden in gevaar gebracht worden.'

Lees Meer Poolse premier beschuldigt Europa van chantage

Maar naar het conditionaliteitsmechanisme greep de Commissie nog niet. Polen en Hongarije betwisten de wettelijkheid van het systeem en zijn naar het Europees Hof van Justitie getrokken om het ongeldig te laten verklaren. Een beslissing valt wellicht niet voor eind dit jaar of begin 2022.