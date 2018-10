Europees Parlement stemt voor verbod op wegwerpplastic

Het Europees Parlement is vastberaden wegwerpplastic te bannen. Liefst 571 parlementsleden stemden woensdag voor een verbod. Slechts 53 volksvertegenwoordigers waren tegen.

Het verbod moet vanaf 2021 gelden voor bijvoorbeeld rietjes, bestek, borden, ballonstokjes, zakjes van dun plastic en roer- en wattenstaafjes. Zulke producten belanden nu vaak als zwerfvuil op straat of in zee.

Snoepwikkels en sigarettenfilters

Het Europees Parlement wil dat negen op de tien plastic flessen in 2025 gescheiden worden ingezameld.

Verder wil het Europees Parlement dat negen op de tien plastic flessen in 2025 gescheiden worden ingezameld, bijvoorbeeld via statiegeldregelingen. Ruim een op de drie flessen moet dan van hergebruikt plastic zijn gemaakt.

Europese Commissie

De tekst waaraan het Europees Parlement met een ruime meerderheid groen licht gaf, gaat verder dan het plan waarmee de Europese Commissie eerder uitpakte. Daarin werd bijvoorbeeld niet gepleit voor een verbod op ultralichtje plastic zakjes of verpakkingen van fastfood.

Het Europees Parlement moet nu met de lidstaten onderhandelen over een definitieve tekst. Dan volgt een nieuwe stemming. Het parlement hoopt dat er voor het einde van de huidige legislatuur, in mei volgend jaar, een definitieve regeling is.