Europees Parlement verwerpt hervorming auteursrechten

Het Europees Parlement heeft het voorstel om internetplatformen als Facebook en YouTube auteursrechten te laten betalen voor video's, foto's of muziek verworpen.

Het Europees Parlement is al langer bezig met een oefening om de auteursrechten aan te passen aan de 'online wereld' van de 21ste eeuw. De jongste aanpassing van de Europese regels rond auteursrechten dateert van 2001. Sindsdien is er met de komst van het internet heel wat veranderd, is de redenering.