Europees Parlement wil af van zomer- en winteruur in 2021

Het Europees Parlement wil de halfjaarlijkse switch tussen zomer- en wintertijd in 2021 afschaffen. Dat standpunt heeft het halfrond dinsdag in Straatsburg ingenomen.

Dit weekend schakelen we weer over op het zomeruur. Als het van het Europees Parlement afhangt, gebeurt die switch binnen twee jaar voor het laatst. Een meerderheid van 410 tegen 192 parlementsleden schaarde zich dinsdag in Straatsburg achter het idee om het halfjaarlijkse geschuif met de klokwijzers af te schaffen.