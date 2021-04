Europees Parlement wuift vijf jaar brexitmiserie uit

Het Europees Parlement ratificeert het handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk en wuift EU-onderhandelaar Michel Barnier met veel egards uit. Maar na vijf jaar van moeizame onderhandelingen met Londen blijft de achterdocht groot over de goede Britse bedoelingen.

Tot eind vorige week bleef het onzeker of het Europees Parlement het handelsakkoord met Londen, dat op kerstavond werd beklonken, zou bekrachtigen. Enkele fractieleiders, waaronder Manfred Weber van de centrumrechtse EVP en Dacian Ciolos van de liberale Renew, weigerden een blanco cheque te tekenen voor een 'onbetrouwbare' Britse premier Boris Johnson.

De Britse regering besliste in maart immers eenzijdig en zonder overleg om minstens tot oktober de afgesproken product- en douanecontroles in de Noord-Ierse havens te schrappen. Het handelsakkoord met Londen bevatte een gratieperiode van slechts drie maanden, tot april 2021. De grenscontroles in de Ierse havens moeten vermijden dat goederen vanuit Noord-Ierland doorstromen naar de Europese markt.

Het is niet de enige pirouette van premier Boris Johnson. In oktober herschreef de regering-Johnson al eenzijdig de afspraken die in het scheidingsakkoord werden gemaakt, ook al met betrekking tot Noord-Ierland.

Waarschuwing

Uiteindelijk bonden Weber en Ciolos in. Hoewel de uitslag van de stemming pas woensdagochtend bekendgemaakt wordt, staat het vast dat de ratificatie van het Europees Parlement binnen is. Het handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk treedt in mei formeel in werking. In de praktijk zal er niet veel veranderen: de handelsdeal trad al op 1 januari voorlopig in werking.

Het uitblijven van de ratificatie zou wel verstrekkende gevolgen hebben. 'Er is geen marge meer om een no-dealscenario te vermijden', zegt het Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V). 'We zijn op een punt gekomen waarbij er geen ruimte meer is voor onderhandeling, noch tijd voor opnieuw maanden van onzekerheid.'

EU-Commissievoorzitster Ursula von der Leyen benadrukte dinsdag dat het akkoord tanden heeft: een bindend mechanisme om geschillen te beslechten en de mogelijkheid om eenzijdig corrigerende maatregelen te nemen. 'We willen die instrumenten niet gebruiken, maar als ze nodig zijn, zullen we niet twijfelen', verzekerde von der Leyen.

De Britten moeten eindelijk eens inzien welke gevolgen het verlaten van de interne markt heeft. Michel Barnier Europees brexitonderhandelaar

De Commissievoorzitster belooft het Parlement ook 'te betrekken bij belangrijke beslissingen die getroffen worden onder dit akkoord'. Het halfrond gaat op zijn beurt streng toezien op de manier waarop de Britse overheid de afspraken met Europa uitvoert. 'Speel niet met vuur', waarschuwde Manfred Weber Boris Johnson met opgestoken vinger. Vertrouwen wordt essentieel om de relatie te doen slagen, benadrukten Hilde Vautmans (Open VLD), Kathleen Van Brempt (Vooruit) en Sara Matthieu (Groen).

Noord-Ierland

Geert Bourgeois (N-VA) vindt het nu tijd 'om samen naar de toekomst te kijken en een nieuw hoofdstuk te beginnen'. Wel is hij ongerust over de 'beduidende terugval van onze export. En dan moet de uitrol van de Britse douanecontroles nog gebeuren.'

Met de ratificatie is het probleem Noord-Ierland evenmin opgelost. De spanning tussen de twee gemeenschappen neemt hand over hand toe. 'Veel van de problemen die we nu zien, zijn het gevolg van het soort brexit dat de Britten kozen', argumenteerde von der Leyen.