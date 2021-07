Europees Parlement zaagt poten vanonder stoel Frontex-topman

Het Europese grensagentschap Frontex 'negeerde alle rapporten over mensenrechten'. Een onderzoeksrapport van het Europees Parlement voegt extra munitie toe aan de al oorverdovende kritiek op topman Fabrice Leggeri.

Het Europees Parlement onderzocht vijf maanden de aantijgingen van mensenrechtenschendingen en pushbacks, het terugduwen van migranten over de grens, door de Europese grenswacht Frontex. Pushbacks zijn verboden onder Europees en internationaal recht. 'Frontex voerde niet actief pushbacks uit, maar is wel degelijk betrokken bij terugstuuroperaties van migranten', zegt Europees Parlementslid Tineke Strik (GroenLinks), die de pen vasthield van het parlementair onderzoek. 'Zo hielden de Europese grenswachters vluchtelingenboten tegen, maar ze vertrokken daarna gewillig op vraag van de intussen toegesnelde Griekse kustwacht. Frontex keek zo bewust weg van de pushbacks die de Grieken uitvoerden.'

Er is een enorme cultuuromslag nodig bij Frontex. Dit rapport laat zien dat de huidige directeur niet geschikt is om die veranderingen door te voeren. Tineke Strik Europees Parlementslid GroenLinks

Het onderzoek naar Frontex kwam er na aanhoudende berichten van onderzoeksjournalisten over schendingen van de mensenrechten en betrokkenheid bij pushbacks. Het aantal belastende rapporten stapelt zich op. Volgens de Europese Rekenkamer is Frontex niet klaar om een volwaardige rol op te nemen in de strijd tegen illegale migratie, mensensmokkel en grensoverschrijdende misdaad. De Europese antifraudedienst Olaf is bezig aan een onderzoek naar de interne organisatie en de rol die topman Fabrice Leggeri speelt. Ook de Europese Commissie zit Leggeri achter de veren.

Op eieren lopen

Het parlementair onderzoeksrapport is een politiek compromis en loopt daardoor op eieren, erkent Strik. Zo blijkt eruit dat Frontex consistent alle rapporten over mensenrechten negeerde. Een rapport van het VN-hoogcommissariaat voor de vluchtelingen (UNHCR) is zogezegd 'nooit aangekomen'. Leggeri negeerde ook de rapporten van de eigen Fundamental Rights Officer. Vragen over pushbacks wimpelde Frontex af als een verantwoordelijkheid van de lidstaten. Toch leest Frontex in het rapport vooral 'een bevestiging dat er geen bewijs is van enige betrokkenheid bij schendingen van de mensenrechten'.