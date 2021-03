Europees covidbewijs gaat concurrentie aan met China

De Europese Commissie wil voor de zomer wetgeving over een digitale reispas klaar hebben. Een huzarenstuk dat moet vermijden dat China of Amerikaanse techgiganten de wetten stellen na de pandemie.

Het afgelopen jaar moest de Europese Commissie zich tevreden stellen met toekijken en het proberen bijsturen van de lockdownmaatregelen. De uitweg uit de pandemie wil Europa beter in de hand hebben. Een digitaal groen certificaat wordt een belangrijke troef op de weg naar de vrijheid. De Europese Commissie stelt het woensdag voor.

Mogen gepensioneerde Europeanen al eind juni naar Benidorm reizen terwijl jongeren en dertigers het land niet uit mogen? Nee, het covidcertificaat bepaalt niet wie mag gaan reizen en wie niet. Het is een bewijs van de medische toestand van de persoon wiens naam op het certificaat prijkt. De datum van vaccinatie geldt als bewijs, maar ook een recente negatieve PCR-test of de aanwezigheid van antilichamen.

Geen EU-databank

Die informatie, in de vorm een QR-code op de smartphone of een geprinte versie, is makkelijk controleerbaar en zal reizen dus een pak gemakkelijker maken dan vandaag. De nationale overheid moet garant staan voor de authenticiteit van de gegevens op de digitale pas. Maar gevoelige medische gegevens worden niet doorgegeven en evenmin opgeslagen in een Europese databank.

Het Europees bewijs erkent alleen de prik van door Europa goedgekeurde vaccins. Vandaag zijn dat er vier: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca en Johnson&Johnson. Aan bezoekers die een Russisch Spoetnik-vaccin ingeënt kregen of het Chinese Sinopharm kunnen lidstaten bijkomende maatregelen opleggen, zoals een quarantaine. Verschillende Oost-Europese landen hebben het Spoetnik-vaccin gekocht. Hongarije entte onder meer de eigen premier, Viktor Orbán, in met het Chinese vaccin.

Of bepaalde vrijheden, zoals bioscoop- of cafébezoek, verbonden worden aan het certificaat, is nog niet uitgemaakt.

De Europese Commissie moet erover waken dat de technische infrastructuur er snel staat en dat de nationale bewijzen vlot raadpleegbaar zijn in alle lidstaten. Met de problemen in het achterhoofd die er waren om de nationale tracingapps met elkaar te laten communiceren, wordt die interoperabiliteit een helse klus.

Het covidbewijs kan een identiteitskaart of rijbewijs niet vervangen, waarschuwt de Commissie. Bovendien blijft een stukje onzekerheid: zelfs met een certificaat is er geen bewijs dat de persoon in kwestie het virus niet doorgeeft.

Of bepaalde vrijheden, zoals bioscoop- of cafébezoek, verbonden worden aan het certificaat, is nog niet uitgemaakt. In Israël is dat het geval, maar in Europa spelen veel meer ethische bezwaren op. 'Dit creëert een onderscheid tussen de haves en de havenots', zegt een EU-diplomaat. De Belgische regering staat om die reden op de rem voor de uitrol van een reispaspoort. Die politieke discussie zal de komende maanden dan ook de boventoon voeren.

Met alle Chinezen...

De Europese Commissie wil de reispas over drie maanden, tussen halfweg en eind juni, up and running hebben. Die timing is zeer krap, omdat zowel de lidstaten als het Europees Parlement de wetgeving moeten goedkeuren.