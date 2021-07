Europees fiat levert nog deze zomer 770 miljoen euro op voor Belgisch herstel

België en elf andere lidstaten krijgen deze zomer nog subsidies uit de Europese herstelpot. Het gevecht met Hongarije is pas goed losgebarsten.

Het Belgische herstelplan, goed voor 5,9 miljard euro, kreeg dinsdag de zegen van de Europese ministers van Financiën, net als de plannen van Italië, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Griekenland, Letland, Luxemburg, Portugal en Slovakije. Een eerste schijf van 770 miljoen euro kan nog deze zomer worden uitgekeerd. Het Europees fiat kwam er zonder veel discussie over de evaluatie die de Commissie eerder maakte van het herstelplan.

De essentie België krijgt groen licht voor zijn herstelplan van bijna 6 miljard euro. De eerste schijf van 770 miljoen euro volgt nog deze zomer.

De plannen van elf andere landen, waaronder slokoppen als Italië en Spanje, werden eveneens goedgekeurd.

Hongarije groeit intussen uit tot een ernstig probleem. Goede audits over de besteding van het geld ontbreekt en het gerecht en het parket zijn gepolitiseerd.

Ook de recente antiholebiwet speelt op: als Europees geld naar het onderwijs gaat, dreigt Europa de filosofie van die wet te ondersteunen.

'Dit is de start van onze relancestrategie,' zei minister van Financiën Vincent Van Peteghem bij het begin van de Europese vergadering. Nochtans heeft België de slechtste score van alle 12 goedgekeurde plannen. De Commissie oordeelt dat België net als de andere landen de kosten voor geplande investeringen beter moet inschatten. Maar waar andere landen een A halen voor de inhoud van de plannen, krijgt België opnieuw een B: het herstelplan blijft te vaag over geplande hervormingen, zoals de pensioen- en belastinghervorming. De slechtste score, C, is voorlopig aan niemand besteed. Het oude zorgenkind van de eurozone, Griekenland, krijgt felicitaties van de jury.

Hongarije

25 van de 27 lidstaten dienden intussen een nationaal herstelplan in bij de Commissie. Nederland en Bulgarije wachten op de vorming van een volwaardige regering. Polen, Estland, Roemenië, Finland en Zweden vroegen de Commissie extra tijd voor overleg over de goedkeuring van hun plan. De regel is dat de Commissie een plan binnen de twee maanden evalueert.

Hongarije is de periode van twee maanden al voorbij, maar een doorbraak blijft uit. Europa wil garanties voor goed gebruik van de 7,2 miljard euro Europees herstelgeld van Hongarije. Alle druk ligt op de schouders van de Commissie. De ministers van Financiën zijn als de dood dat de hete Hongaarse aardappel naar hen doorgeschoven wordt.

De Commissie eist dat Hongarije een systeem van kwaliteitsvolle audits opzet, als garantie dat de Europese centen goed gebruikt worden en niet naar de oligarchen rond premier Viktor Orbán vloeien. Ook vraagt ze dat Hongarije de pijnpunten aanpakt waar Europa al langer op aandringt: de strijd tegen corruptie, een onafhankelijk parket en de onafhankelijkheid van het gerecht.

Drie onafhankelijke professoren riepen de Commissie vorige week al op Europees geld voor Hongarije in te houden. Het gebrek aan transparant beheer van Europese fondsen en aan daadwerkelijke vervolging van fraude en het ontbreken van een onafhankelijk gerecht noemen zij een 'serieus risico voor de budgettaire belangen van de Europese Unie'.

Holebiwet

De recente Hongaarse antiholebiwet heeft de verhoudingen van de Hongaarse regering met Europa op scherp gezet en het debat over de rechtsstaat doen opleven. Toch is er ook een band tussen de wet en de Hongaarse EU-centen. Boedapest wil behoorlijk wat geld uit het herstel­fonds in onderwijs investeren. Spreken over seksuele geaardheid of beelden die refereren aan lhbti zijn verboden buiten het gezin, dus ook in het onderwijs. Als de middelen worden goedgekeurd, steunt Europa indirect de filosofie achter die wet.

Er mag een beetje druk zijn, zodat duidelijk is dat Hongarije niet louter voor het geld in de Europese Unie zit. Vincent Van Peteghem Minister van Financiën