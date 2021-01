Europees fiat voor vaccin AstraZeneca mogelijk beperkt

EMA-topvrouw Emer Cooke werd anderhalf uur lang bestookt door de milieucommissie van het Europees Parlement. Ze moest uitleg geven over de productieproblemen bij AstraZeneca en over de heisa rond de mogelijk beperkte werking van het vaccin bij 65-plussers . De Europese goedkeuring van dat vaccin volgt wellicht eind deze week.

'Ons wetenschappelijk comité kijkt naar alle data,' zei ze. Cooke erkende wel dat AstraZeneca weinig gegevens heeft overgemaakt over de toediening van het vaccin aan mensen ouder dan 65. Ze sluit niet uit dat de goedkeuring beperkt wordt tot bepaalde leeftijdsgroepen, en de 65- of 70-plussers uitsluit.

Zwangere vrouwen

Dat gebeurt wel meer. Voor de twee vaccins die al gebruikt mogen worden in Europa, die van Pfizer-BioNTech en Moderna, waren ruime data beschikbaar. Maar voor de toediening aan zwangere vrouwen en kinderen is bijkomend onderzoek nodig.

Ook bij het Europese geneesmiddelenbureau loopt de frustratie hoog op over de productieproblemen van vaccins. Pfizer kondigde eerder deze maand een tijdelijke vertraging aan van de productie, maar beloofde de achterstand nog in februari in te halen. De Franse farmaproducent Sanofi gaat in zijn fabriek in Frankfurt het vaccin van Pfizer-BioNTech helpen te produceren.