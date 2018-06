Europees informatiesysteem voor grensbewaking wordt versterkt

Het Schengeninformatiesysteem (SIS), de grote databank die de Europese landen tot nu vooral gebruikten voor hun controle van de buitengrenzen van de Schengenzone, wordt versterkt.

De EU-lidstaten en het Europees Parlement hebben daarover een politiek akkoord bereikt. De landen worden verplicht om de gegevens in te voeren van niet-EU-burgers die hun grondgebied moeten verlaten. Ook alle feiten die met terrorisme in verband kunnen worden gebracht, zullen in de databank opgenomen moeten worden, aldus het akkoord.

In de schoot van het SIS delen de politie- en de gerechtelijke diensten van 30 Europese landen informatie over gezochte personen, personen die de Schengenzone niet mogen inreizen of er niet mogen verblijven en vermiste personen. Ook bepaalde verloren of gestolen voorwerpen zijn in de databank opgeslagen. Het systeem bevat meer dan 76 miljoen 'signaleringen' en werd in 2017 meer dan 5 miljard keer geraadpleegd door nationale autoriteiten.

Het parlement en de lidstaten hebben nu een akkoord bereikt over de manier waarop ze het SIS willen versterken om terreur en grensoverschrijdende criminaliteit beter aan te pakken. Het is ook hun ambitie om hun grens- en migratiebeheer te verbeteren en hun onderlinge informatie-uitwisseling te optimaliseren.

De belangrijkste verandering is dat er nieuwe categorieën signaleringen ingevoerd worden. Landen zullen verplicht worden alle details van een terreurdaad met elkaar te delen, waaronder ook de gegevens die tot de identificatie van nog onbekende verdachten kunnen leiden. Zogenaamde 'derdelanders' die een EU-land moeten verlaten, zullen in het SIS gesignaleerd worden.

Kinderen

Tegelijk wil Europa minderjarigen en andere kwetsbare groepen beter beschermen. Het is bijvoorbeeld de bedoeling kinderen te verhinderen te Schengenzone te verlaten als het risico bestaat dat ze door een van hun ouders ontvoerd worden. Ook als er verhoogd risico op een gedwongen huwelijk, genitale verminking of mensenhandel bestaat, zal een signalering in het SIS ingevoerd moeten worden.

Behalve deze inhoudelijke aanpassingen, voorziet de hervorming ook in een betere toegang tot de databank voor Europol en de Europese Grens- en Kustwacht. Het is tegelijk de bedoeling dat er meer en beter gebruik wordt gemaakt van biometrische gegevens.

De Europese Commissie, die de aanpassingen aan het Schengeninformatiesysteem in 2016 had voorgesteld, reageert tevreden op het akkoord. Volgens commissaris voor Binnenlandse Zaken Dimitris Avramopoulos zal het helpen om het vrij personenverkeer in de Schengenzone te garanderen en om de Europese burgers beter te beschermen.