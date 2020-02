Europees moddergevecht over de cijfers na de komma

De Europese leiders beginnen deze namiddag aan hun zevenjaarlijkse rituele gevecht over de Europese centen. Wordt het een mission impossible voor Europees Raadsvoorzitter Charles Michel? Of bijten de regeringsleiders door de zure appel?

Breng voldoende verse hemden mee, want deze Europese top kan tot diep in het weekend aanslepen, gaf Charles Michel de 27 Europese staatshoofden en regeringsleiders mee als raad. De Europese cententop, die donderdagmiddag van start gaat, belooft bijzonder moeilijk te worden. Voor Michel wordt het een eenzame top. Elk land wil minder betalen aan Europa en meer krijgen.

Maar de tijdsdruk is groot: zelfs als er een akkoord over de meerjarenbegroting komt voor de periode 2021-2027 moet nog een pakket begeleidende wetgeving goedgekeurd worden.

Langer wachten kan serieuze praktische en politieke problemen scheppen. Charles Michel Voorzitter Europese Raad

In zijn uitnodigingsbrief voor de Europese top benadrukt Michel dat 'langer wachten serieuze praktische en politieke problemen kan scheppen'. Bovendien hangt de brexit nog als een donkere wolk boven Michels tafel.

1. Waarom een meerjarenbudget?

Voormalig Commissievoorzitter Jacques Delors was het gezeur van de Britse premier Margaret Thatcher en het jaarlijkse moddergevecht over de Europese begroting beu. Sindsdien vindt het rituele gevecht over de Europese centen slechts om de zeven jaar plaats. Het meerjarenbudget legt de prioriteiten vast en de uitgavenplafonds per onderdeel.

De cijfers van de Europese begroting ogen spectaculair: meer dan 1.000 miljard euro voor zeven jaar. Maar dat bedrag vertegenwoordigt slechts 1 procent van het gezamenlijke Europese nationaal inkomen. Het bruto nationaal inkomen (bni) meet hoeveel geproduceerd en verdiend werd binnen de landsgrenzen en door eigen burgers in het buitenland.

2. Welke kampen zijn er?

1,074% Voorstel Michel Charles Michel stelt een meerjarenbudget voor de periode 2021-2027 voor van 1,074 procent van het Europees bruto nationaal inkomen.

Drama is er altijd als het over geld gaat. Toch is de Europese centenstrijd er een van cijfers na de komma. Michel stelt een begroting voor van 1,074 procent van het bni, of 1.094,8 miljard euro voor zeven jaar. De Europese Commissie gaat voor 1,1 procent of 1.280 miljard voor 2021-2027. Het Europees Parlement eist een verhoging tot 1,3 procent of 1.324 miljard euro.

De brexit slaat een gat in de Europese begroting van 75 miljard euro. Bovendien vragen nieuwe prioriteiten zoals grensbewaking, digitalisering en de uitbouw van een Europese defensie extra geld. In alle budgetscenario's blijft het 'oude' beleid - landbouwsteun en Europese subsidies voor armere regio's - nog altijd goed voor 60 procent van het budget. Elk land vergelijkt wat het betaalt aan Europa met wat het binnenkrijgt uit de EU-pot. De nieuwe prioriteiten dreigen het kind van de rekening te worden.

De 'zuinige' landen - Nederland, Oostenrijk, Zweden, Denemarken en Duitsland - pinnen zich vast op een budget van maximaal 1 procent van het bni. Aan de andere kant staan de landen uit Zuid- en Oost-Europa. Ze willen niet tornen aan de steun voor de landbouw en de subsidies voor achtergebleven gebieden. De Franse president Emmanuel Macron moet over enkele dagen het Franse landbouwsalon openen. Hij wil zijn boeren geen slecht nieuws brengen. België pint zich niet vast op een percentage, maar heeft met een oplopend begrotingstekort weinig ruimte.

3. Waar komt het Europees geld vandaan?

De EU-lidstaten spijzen de Europese pot grotendeels met een bijdrage op basis van hun bruto binnenlands product (bbp). Voor België stijgt die bijdrage in Michels plan van 4 naar 5 miljard euro. Bovendien mag België niet langer 20 procent van de geïnde douanerechten in onze havens houden, maar slechts 12,5 procent. Dat kost ons land jaarlijks 150 miljoen euro.

Michel stelt twee nieuwe inkomstenbronnen voor, die samen 14 tot 15 miljard euro per jaar opleveren: een plastictaks en een deel van de meeropbrengsten uit de verkoop van uitstootrechten via het Europees systeem van emissiehandel. Een groot twistpunt wordt de korting voor de zuinige landen die veel meer betalen aan de Europese begroting dan ze terugkrijgen. Michel stelt voor hen tijdelijk een extra som toe te steken, maar Nederland eist een permanente korting.

4. Hoe wil Michel het spelen?

Michels afzwakking van het mechanisme om de uitbetaling van Europees geld te koppelen aan de eerbiediging van de rechtsstaat valt slecht in Parijs en Berlijn. Polen en Hongarije zijn fel tegen die bepaling. De kans dat ze al van bij het begin de Europese top blokkeren, is reëel. De twee dwarsliggers zullen nu met een gewone meerderheid van lidstaten tegen een drooglegging van hun fondsen kunnen ingaan.