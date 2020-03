Europees stimuluspakket goed voor 180 miljard euro

Overheidsgaranties

EIB en ESM

'We doen wat nodig is, en meer nog,' beklemtoonde Mario Centeno. Zelfs ECB-chef Christine Lagarde, die vorige week nog Italië en de markten de gordijnen in jaagde, erkende in het overleg met de ministers van Financiën dat ze er 'alles wil doen om de eurozone bijeen te houden'.

Over het gebruik van het Europees noodfonds ESM voor deze crisis, is nog geen beslissing genomen, maar de optie is nog niet van tafel. ESM-chef Klaus Regling benadrukte dat hij '410 miljard euro ongebruikt heeft zitten' in ‘zijn’ Europees noodfonds. ‘We gaan nu moeten kijken hoe we het ESM best gebruiken in de huidige omstandigheden, die heel anders zijn dan in de eurocrisis.’ Belgisch minister van Financiën Alexander De Croo is alvast voorstander om het ESM in te zetten in deze coronacrisis.