Europese Commissie blokt Hongaarse aanval af

Een ongewone intimidatiepoging van 'Viktator' Orban op de Commissie-Von der Leyen mislukt. Ursula von der Leyen steunt de analyse van haar vicevoorzitster, Vera Jourova, dat de Hongaarse rechtsstaat 'ziek' is.

De Hongaarse premier Viktor Orban vroeg de Commissievoorzitster in een vlammende brief om haar vicevoorzitster, Vera Jourova, te ontslaan. Jourova veegt in een interview in Der Spiegel de vloer aan met de Hongaarse 'illiberale' democratie: 'Ik noem het eerder een zieke democratie.'

Jourova noemt ook de 'toestand van het Hongaarse medialandschap alarmerend'. Er is nauwelijks kritiek op de regering in Hongaarse media, waardoor Hongaren zich geen onafhankelijk beeld meer kunnen vormen, zegt ze: 'Ik ben bang dat de Hongaren op een dag beseffen dat de jongste verkiezingen ook de laatste vrije verkiezingen in hun land waren.'

Ik ben bang dat de Hongaren op een dag beseffen dat de jongste verkiezingen ook de laatste vrije verkiezingen in hun land waren. Vera Jourova Vicevoorzitster Europese Commissie

Orban noemt die uitspraak een'rechtstreekse politieke aanval op een democratisch verkozen regering' en 'een vernedering voor Hongarije en het Hongaarse volk'. Zijn - hoogst ongewone - eis om Jourova te ontslaan, valt evenwel op een koude steen in Brussel. Jourova krijgt 'het volste vertrouwen' van Ursula von der Leyen: 'Onze bezorgdheid over de rechtsstaat in Hongarije is bekend.'

27 landen doorgelicht

De timing van de aanval van Orban is niet toevallig. De Europese Commissie keurt woensdag een doorlichting goed van de toestand van de democratie en de rechtsstaat in alle 27 lidstaten. Die rapporten moeten helpen de discussie over de democratie en de rechtsstaat in de lidstaten te vergemakkelijken en verbreden.

De doorlichting komt uit de koker van de Belg Didier Reynders, voormalig Belgisch minister van Buitenlandse Zaken en nu commissaris voor Justitie. In die functie werkt hij nauw samen met Jourova. Voor ze lid van de Europese Unie worden, moeten landen aan strenge criteria voldoen inzake democratie en rechtsstaat. Maar om landen die al deel uitmaken van de Europese club in de pas te houden bestaan maar weinig instrumenten.

De Commissie kan lidstaten via een lange procedure voor het Europees Hof van Justitie dagen. Daarnaast is er de 'atoombom', een rechtsstaatprocedure die een land uiteindelijk het stemrecht in de Unie kan ontnemen. Tegen twee landen loopt zo'n rechtsstaatprocedure: Polen en Hongarije. Die disputen polariseren de sfeer in Europa enorm.