Europese Commissie sleept AstraZeneca voor Belgische rechter

De Europese Commissie heeft het gehad met de sputterende vaccinleveringen van AstraZeneca. Volgens de Commissie heeft de Brits-Zweeds vaccinproducent het leveringscontract op verschillende punten met de voeten getreden. Een Belgische rechter moet over de kwestie oordelen.

De verhoudingen tussen AstraZeneca en de Europese Commissie zijn al maanden vertroebeld. Van de 300 miljoen contractueel vastgelegde vaccindosissen voor eind juni zullen hoogstens 100 miljoen effectief worden geleverd : een schamele 30 miljoen in het eerste kwartaal en hooguit 70 miljoen in het lopende kwartaal.

AstraZeneca zal eind juni slechts 100 miljoen vaccindosissen geleverd hebben in plaats van de beloofde 300 miljoen.

De Europese Commissie wil zich niet langer laten bedotten en trekt haar conclusies. Een optie voor 100 miljoen extra dosissen in het Europese contract met AstraZeneca werd niet gelicht .

Bovendien bleken de vele brieven, vergaderingen en gesprekken onder vier ogen geen enkel effect te hebben op de leveringen van het vaccin. Een in het contract opgenomen mechanisme voor het regelen van geschillen bracht geen soelaas. Voor de Commissie is de maat vol. Ze stapt naar de rechter. Zoals bepaald in het contract zal de kwestie voor een Belgische rechtbank worden uitgevochten.