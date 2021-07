Europese Commissie tilt beoordeling Hongaars herstelplan over Duitse verkiezingen

Zestien landen hebben zicht op de eerste Europese miljoenen of miljarden euro's voor hun herstel na corona. Maar uitstel dreigt voor de herstelplannen van Polen en Hongarije. Het risico op een clash over de rechtsstaat in de twee landen is reëel.

De Europese ministers van Financiën keurden maandag via video-overleg de herstelplannen goed van Kroatië, Slovenië, Litouwen en Cyprus. Twee weken geleden kregen twaalf lidstaten, waaronder België en alle grote landen van de eurozone, al het fiat voor hun herstelplan van de ministers van Financiën.

De essentie De Europese ministers van Financiën keurden al de herstelplannen van 16 lidstaten goed.

De Europese Commissie rekt de beoordeling van het herstelplan van Polen en Hongarije. Die twee landen staan onder druk wegens een falende rechtsstaat.

De Commissie gaat zelf 800 miljard euro herstelgeld lenen op de markten. Daarom moeten er garanties zijn dat het geld in alle lidstaten goed beheerd, getraceerd en besteed wordt.

De terugbetaling moet gebeuren via nieuwe Europese belastingen of eigen inkomsten. Maar de belangrijkste daarvan, een Europese digitaks, zit nu al in de koelkast.

Slechts twee landen dienden nog geen herstelplan in: Nederland en Bulgarije. De Europese Commissie heeft twee maanden om zo'n plan grondig door te lichten. Die analyse wordt dan voorgelegd aan de Europese ministers van Financiën. Maar Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft twee serieuze kiezels in haar schoen: Polen en Hongarije. Beide landen zijn in opspraak gekomen voor hun falende rechtsstaat en dat doorkruist de centendiscussie.

Porseleinkast

Polen vervangt de rechtbanken met getrouwen van de regeringspartij PiS en erkent het gezag niet van de opperrechters van het Europees Hof van Justitie. Dat maakt gerechtelijke samenwerking in de Unie moeilijk, zeker nu met de herstelfondsen een gezamenlijk Europees investerings- en bedrijfsklimaat wordt beoogd. De Commissie moet voor eind augustus een uitspraak vellen over het herstelplan, maar verder uitstel is niet onmogelijk, gaf vice-Commissievoorzitter Valdis Dombrovskis maandag aan.

Een expertenrapport over Hongarije in opdracht van het Europees Parlement zegt dat 'het gebrek aan transparant beheer van Europees geld, aan vervolging van fraude en het ontbreken van een onafhankelijk gerecht een serieus risico is voor de budgettaire belangen van de Europese Unie’. De rel over de antiholebiwet heeft de problemen van de rechtsstaat in Hongarije de voorbije maand veel ruchtbaarheid gegeven.

Dat brengt von der Leyen in een lastig parket. Zij moet garanderen dat het Europese geld goed beheerd, getraceerd en besteed wordt. Maar Duitsland heeft Hongarije altijd de hand boven het hoofd gehouden. Von der Leyen heeft al tweemaal een bezoek aan Boedapest voor de goedkeuring van het Hongaarse herstelplan geannuleerd. Haar vraag naar garanties voor de controle en het beheer van het geld valt op een koude steen bij premier Viktor Orbán.

We stellen Hongarije een verlenging voor van het overleg over het herstelplan tot 30 september. Valdis Dombrovskis Vice-voorzitter Europese Commissie voor Economie

De Commissie stelt nu zelf een verlenging voor van het overleg over het Hongaarse herstelplan tot 30 september, zegt Dombrovskis. Een datum die het hele proces - niet toevallig - over de Duitse verkiezingen tilt.

Digitaks

De 16 landen die al een fiat kregen, zien uiterlijk in september een eerste schijf van het Europees herstelgeld. De Commissie gaat 800 miljard euro lenen namens de lidstaten op de financiële markt, zodat die zelf geen schulden moeten aangaan. Nieuwe Europese belastingen moeten maken dat dat Europese manna terugbetaald wordt.