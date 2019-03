Europese Commissie vecht terug over witwaslijst

De Europese Commissie stelde vorige maand een lijst op met 23 landen waar volgens haar niet genoeg ondernomen wordt tegen de financiering van terrorisme of witwassen van misdaadgeld. Op de lijst staan oude bekenden als Iran, Noord-Korea en Afghanistan, maar ook nieuwe landen als Saoedi-Arabië, Panama en de Maagdeneilanden. De landen op de lijst krijgen geen sanctie, maar Europese banken moeten transacties waar klanten of banken uit die landen bij betrokken zijn wel extra controleren.

Unaniem verworpen

Om de lijst van kracht te laten worden is de goedkeuring van het Europees Parlement en de Europese Raad nodig, maar de Europese lidstaten keren zich nu unaniem tegen de lijst. Officieel omdat ze 'niet transparant of geloofwaardig is opgesteld', in de praktijk omdat de staats- en regeringsleiders van Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten zwaar gelobbyd hebben om de lijst te kelderen.