Europese Commissie wacht zwaar gevecht met Italiaanse populisten

De Europese Commissie maakt dinsdagmiddag duidelijk hoe ze het verzet van Italië tegen de Europese begrotingsregels wil breken. De Commissie rest in feite geen andere keuze dan te beslissen dat Rome een nieuwe begroting moet indienen. Dat zou een unicum zijn.

De Italiaanse reactie op 'ernstige zorgen' die het dagelijks bestuur van de EU vorige week al uitte, doet in Brussel vele alarmbellen rinkelen. De Italiaanse minister van financiën Giovanni Tria stelde maandag in een brief dat het 'noodzakelijk' is de overheidsuitgaven te verhogen om de economische groei aan te zwengelen. Daarmee rechtvaardigde hij het voornemen om het Italiaanse begrotingstekort volgend jaar op 2,4 procent uit te laten komen, terwijl de vorige regering met 'Brussel' een tekort van hooguit 0,8 procent had afgesproken.

Hoewel Tria een verzoenende toon aanslaat en de Italiaanse premier Giuseppe Conte om 'constructieve dialoog' vraagt, kan de Commissie dergelijke ongehoorzaamheid niet over haar kant laten gaan. Haar geloofwaardigheid staat op het spel, wat Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zich ook lijkt te realiseren. Vorige week zei hij dat de Commissie de afgelopen drie jaar al genoeg flexibiliteit had getoond, waardoor Italië 30 miljard euro meer kon uitgeven dan bij een strikte toepassing van de begrotingsregels mogelijk zou zijn.

De Commissie weet bovendien dat ze op steun kan rekenen. Andere eurolanden kijken met grote zorg naar de ontwikkelingen in Italië. Zij weten dat er besmettingsgevaar dreigt als de financiële markten hun vertrouwen verliezen in de houdbaarheid van de Italiaanse schuld van meer dan 2.450 miljard euro.

Salvini versus Brussel

Het lastige voor Juncker en co is dat de huidige populistische regering in Rome ook weer politieke munt kan slaan uit een harde confrontatie. De populairste politicus in Italië, vicepremier Matteo Salvini, gebruikt elke gelegenheid om met de beschuldigende vinger naar Brussel te wijzen. Dat was deze zomer in extremis zichtbaar, toen hij een verband legde tussen de instorting van een hangbrug in Genua en Europese bezuinigingseisen.

Salvini weet dat hij een voedingsbodem heeft: de populariteit van de EU bij de Italiaanse bevolking is sterk afgenomen. En dat in een land dat trots is op zijn rol in de Europese eenwording, en waar Europese vlaggen nog altijd in de top zijn gehesen bij overheidsgebouwen.

Regels zijn regels

De Europese Commissie kan zich echter ook verschuilen achter regels. Afspraken over gezonde overheidsfinanciën zijn er niet voor niets in de eurozone. Zij moeten de koers van de euro stabiel houden. De Italianen hebben er ook voor getekend in 1997, toen het Stabiliteits- en Groeipact het levenslicht zag. En tijdens de financiële crisis nog twee keer, toen de regels werden aangescherpt.

Rome krijgt bovendien niet het mes op de keel gezet. Als de Commissie vandaag besluit om de Italiaanse begroting af te wijzen, dan hebben de coalitiepartijen Vijfsterrenbeweging en Lega drie weken de tijd om met een nieuw voorstel te komen. Als dat dan nog steeds niet overeenkomt met de EU-regels, komt Italië in een procedure terecht die 'buitensporige tekorten' aanpakt. Die procedure neemt maanden in beslag.

Lakmoesproef Italië

Uiteindelijk kunnen er ook financiële straffen worden uitgedeeld, tot maximaal 0,5 procent van het bruto binnenlands product. Bij Italië gaat het dan om meer dan 8 miljard euro. Maar de kans is klein dat het ooit zover komt. De EU is niet opgericht om rebelse lidstaten te straffen, maar kan die landen wel via een weg van redelijkheid in het gareel brengen. Italië is een lakmoesproef of dat nu ook weer lukt.